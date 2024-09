6:0! SV Nußdorf/H. überrollt Scheffau

In der 5. Runde der 1. Klasse Nord trafen der SV Nußdorf/H. und der USV Scheffau aufeinander. Das Spiel endete mit einem klaren 6:0-Sieg für die Gastgeber, die ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht wurden. Bereits zur Halbzeit führte Nußdorf komfortabel mit 3:0, und ließ in der zweiten Hälfte nicht nach, um am Ende eindrucksvoll den vierten Saisonsieg zu feiern.

Dominanz von Anfang an

Die Partie begann mit einem furiosen Start des SV. Bereits in der 8. Minute ging der SVN durch ein Tor von Paulo Geiger in Führung. Nur eine Minute zuvor hatte Scheffau durch einen Lattenschuss von Josip Lukacevic eine erste gefährliche Aktion.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war Nußdorf die deutlich gefährlichere Mannschaft. Nach einer Doppelchance in der 30. Minute und weiteren guten Schüssen auf das USV-Tor konnte Felix Schwärz in der 35. Minute einen Fehler von Gästegoalie Florian Seiwald nutzen und auf 2:0 erhöhen. Der Keeper hatte sich den Ball zu weit vorgelegt, sodass Schwärz leichtes Spiel hatte.

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Clemens Buchwinkler nach einer Ecke einen scharfen Kopfball an die Innenseite der Querlatte, der ins Tor prallte und somit das 3:0 für die Gastgeber markierte. Die erste Halbzeit endete mit einer einminütigen Nachspielzeit, ohne dass weitere nennenswerte Ereignisse folgten.

Nußdorf macht halbes Dutzend voll

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb der SV Nußdorf das dominierende Team und war oft vor dem Tor der Gäste zu finden. In der 54. Minute konnte Sebastian Götzinger den Ball dem Scheffauer Torwart vom Fuß nehmen und problemlos zum 4:0 einschieben.

Nur sieben Minuten später erzielte Buchwinkler mit einem weiteren Tor das 5:0. Dieser Treffer folgte auf eine Ecke, die per Kopfball den Weg ins Netz fand. Trotz einiger toller Paraden des Scheffauer Schlussmannes, unter anderem bei einem starken Weitschuss von Felix Schwärz, konnte Nußdorf seine Führung ausbauen.

In der 76. Minute krönte Tobias Hladek die starke Leistung der Heimmannschaft mit dem sechsten und letzten Tor des Spiels. Eine weitere riesige Chance für Nußdorf blieb in der 86. Minute ungenutzt, aber das Ergebnis von 6:0 war bereits mehr als beeindruckend. Nach 90 Minuten endete das Spiel pünktlich mit einem verdienten und überzeugenden Sieg des SV Nußdorf/H., der seine starke Form in dieser Saison eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter da_Krüga (1990 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter da_Krüga mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.