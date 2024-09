SV Nußdorf/H. feiert in spannendem Duell in Grödig fünften Saisonsieg

Details Sonntag, 15. September 2024 19:27

In einem packenden Spiel der 1. Klasse Nord setzte sich der SV Nußdorf/H. auswärts gegen den SV Grödig 1b mit 4:2 durch. Beide Teams zeigten großen Einsatz, doch letztlich behielt Nußdorf die Oberhand. Bereits zur Halbzeit führten die Gäste knapp mit 2:1, konnten im zweiten Durchgang ihre Führung ausbauen und den fünften Saisonsieg feiern.

Spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Nußdorf setzte die ersten Akzente und erzielte in der 15. Minute das 0:1 durch Sebastian Götzinger. Diesem Treffer gingen zwei Abseitstore voraus. Nur wenig später kam es zum Ausgleich: Ein Eigentor von Florian Schwärz in der 31. Minute brachte den SV Grödig zurück ins Spiel.

Die Partie gestaltete sich nun ausgeglichener, doch kurz vor der Halbzeitpause gelang es dem SV Nußdorf/H., erneut in Führung zu gehen. Felix Schwärz traf in der 45. Minute auch ins gegnerische Tor und stellte auf 1:2. Die Gäste gingen somit mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Hladek macht Sack zu

Die zweite Hälfte begann ebenso spannend wie die erste endete. Der SV Nußdorf dominierte zu Beginn und konnte durch Sebastian Götzinger in der 64. Minute auf 1:3 erhöhen. Grödig gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte in der 68. Minute durch Nikita Sarpe auf 2:3.

Die letzten Minuten des Spiels waren von intensiven Aktionen geprägt. Der SV Nußdorf hatte weiterhin die besseren Chancen und drängte auf die Entscheidung. In der 90. Minute setzte Tobias Hladek den Schlusspunkt mit seinem Treffer zum 2:4. Trotz einer Nachspielzeit von sechs Minuten konnte der SV Grödig 1b keinen weiteren Treffer erzielen, und so endete das Spiel mit einem verdienten 4:2-Sieg für die Gäste aus Nußdorf.

Trotz der Niederlage zeigte Grödig 1b eine kämpferische Leistung, konnte aber letztlich die Dominanz des SV Nußdorf/H. nicht durchbrechen. Mit diesem Sieg festigt Nußdorf seine Position im Spitzenfeld der Tabelle.

