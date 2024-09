SV Nußdorf/H. feiert gegen Hallein 1b 5:0-Kantersieg

Der SV Nußdorf/H. feierte einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen UFC Hallein 1b in der 7. Runde der 1. Klasse Nord. Schon in der ersten Halbzeit zeigte die Heimmannschaft ihre Dominanz und ließ dem Gegner keine Chance. Besonders bemerkenswert war die Leistung von Felix Schwärz und Sebastian Götzinger, die jeweils zweimal trafen. Der deutliche Sieg bestätigte die derzeitige Nußdorfer Formstärke.

Hausherren mit souveräner 3:0-Führung

Das Spiel begann mit 20-minütiger Verspätung, doch der SV Nußdorf ließ sich davon nicht beirren. Bereits in der 4. Minute hatte Christoph Schwärz nach einem Eckball eine gute Gelegenheit mit einem Weitschuss. Die ersten 20 Minuten verliefen recht ausgeglichen, doch die Heimmannschaft setzte bald darauf erste Akzente. In der 21. Minute gab es eine weitere Möglichkeit für den SVN, doch es dauerte bis zur 26. Minute, ehe das erste Tor fiel.

Ein toller Konter des SV Nußdorf führte zum ersten Tor der Partie. Clemens Buchwinkler spielte einen klasse Ball nach vorne und legte quer auf Felix Schwärz, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Kurz darauf hatte Sebastian Götzinger eine gute Chance, doch sein Schuss ging knapp am Tor vorbei. Doch Götzinger ließ sich davon nicht entmutigen. In der 38. Minute zeigte Felix Schwärz erneut seine Klasse und erzielte per Lupfer das 2:0 für die Heimmannschaft.

Nur zwei Minuten später erhöhte Sebastian Götzinger auf 3:0. Ein schöner Pass nach vorne ermöglichte es ihm, das dritte Tor zu erzielen. Kurz davor hatte Götzinger mit einem Seitfallzieher die Querlatte getroffen. Die erste Halbzeit endete mit einem klaren Vorsprung für die Gastgeber.

Nahtloser Übergang in die zweite Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit zeigte der SV Nußdorf keine Schwächen. In der 51. Minute setzte Sebastian Götzinger seine herausragende Leistung fort und erzielte das 4:0. Die Mannschaft machte dort weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatte, und dominierte das Spielgeschehen weiterhin. Der UFC Hallein fand keine Mittel, um dem Angriffsdruck der Heimmannschaft standzuhalten.

Die Nußdorfer Dominanz setzte sich in der Schlussphase des Spiels fort. In der 73. Minute erzielte Konstantin Münch das fünfte Tor der Partie. Ein schönes Volleytor von Münch besiegelte das Schicksal der Gäste endgültig. Nur wenige Minuten später hatte Münch erneut eine gute Chance, doch es blieb beim 5:0. Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute und besiegelte den klaren Sieg des SV Nußdorf. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen.

