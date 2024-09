Oberhofen siegt in Hallein - Imrö mit Goldtor

Details Freitag, 27. September 2024 16:24

Fünf Tage nach dem 6:2-Kantersieg gegen die Grödiger 1b hat die ÖTSU Oberhofen die nächsten drei Punkte eingetütet. Die Irrseer setzten sich in der Salinenstadt bei der UFC Hallein 1b mit 1:0 durch. Der Vater des Sieges war Tamas Imrö, der Mitte der zweiten Halbzeit den entscheidenden Treffer erzielte.

Gute Möglichkeiten hüben wie drüben

Am Halleiner Kunstrasen erwischte der Aufsteiger einen guten Start. "In den ersten 20 Minuten haben wir uns schwergetan. Da sind die Halleiner auch zu zwei richtig guten Chancen gekommen", war Oberhofen-Coach Thomas Fenninger letztlich froh, dass die Salinenstädter daraus kein Kapital schlagen konnten. Die ÖSTU wurde bis zur Pause besser, haderte wie Hallein aber ebenfalls mit der eigenen Chancenverwertung. Weder ein Imrö-Abschluss noch ein Leikermoser-Kopfball nach einem Corner fanden den Weg ins Tor.





Imrö entschied enge Partie

Die rund 60 Besucher sahen nach der Halbzeit ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die hochkarätigen Chancen stets weniger wurden. "Wir haben dieses Mal sehr gut verteidigt", meinte ein zufriedener Fenninger, dessen Truppe in den letzten drei Partien nicht weniger als zwölf Buden kassiert hatte. Vorne kam den Gästen in der 68. Minute einer aus: Der eingewechste Andreas Nagl geigte auf den rechten Angriffsseite auf, fand mit seiner Flanke Knipser Tamas Imrö, dessen Kopfball via Pfosten und Arm des Heim-Goalies zum 0:1 über die Linie hüpfte. "Danach haben wir's relativ souverän nach Hause gespielt", bejubelte Fenninger einen Zu-Null-Erfolg, der die Irrseer zumindest für ein paar Stunden in die Top-3 hievte. Derweil hagelte es für die Hallein 1b die dritte Niederlage en suite.

1. Klasse Nord, 8. Runde

Donnerstag, 26.09.2024, 19:00, Kunstrasenplatz Hallein, Z: 60, SR: Peter Sawczak

UFC Hallein 1b 0:1 (0:0) ÖTSU Oberhofen

Hallein 1b: Tobias Schäfer, Hasan Acar (K), Diar Abdulmajid, Noel Pitzer, Elias Memic, Azeez Akinyemi, Batuhan Ünal, Stefan Gold, Idris Özkan, Matei Noroc, Mohammad Alshahat

Ersatz: Stefan Srbulovic, Stefan Zderic, Lukas Danter, Batuhan Mese, Jakob Reichel, Önder Esatbeyoglu

Oberhofen: Manuel Pichler, Jakob Rettenbacher, Felix Enzesberger (K), Elias Kraus, Lorenz Zieher, Alexander Eder, Noah Johnson, Andreas Leikermoser, Florian Enzesberger, David Weiss, Tamas Imrö

Ersatz: Konrad Grabenhofer, Nico Hofmann, Jonas Kranzinger, Andreas Schober, Daniel Lettner, Andreas Nagl

Tore: 0:1 Tamas Imrö (68.)

Gelbe Karten: Pitzer, Mese, Esatbeyoglu bzw. Zieher, Weiss, Rettenbacher

