SV Nußdorf/H. triumphiert gegen SV Austria Salzburg 1b und ist neuer Spitzenreiter

In einem spannenden Aufeinandertreffen der 1. Klasse Nord (SBG) setzte sich der SV Nußdorf/H. am Ende mit 2:0 gegen die SV Austria Salzburg 1b durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen die entscheidenden Treffer in den letzten 20 Minuten des Spiels. Die Gastgeber hatten mehrere Chancen, konnten aber keinen Erfolg verbuchen, während die Gäste durch Sebastian Walkner und Tobias Hladik den Sieg sicherten.

Erste Halbzeit: Chancenarmut und ausgeglichene Partie

Das Spiel begann mit einer Verzögerung von 20 Minuten. Ein erster Abschluss der Gäste vom SV Nußdorf/H. in der 6. Minute war noch kein ernsthafter Test für die Abwehr der SV Austria 1b. In der 19. Minute verzeichneten die Gastgeber ihre erste Torchance, doch auch hier fehlte die nötige Präzision.

Bis zur 32. Minute blieb das Spiel ausgeglichen, wobei die SV Austria 1b mehr Ballbesitz verzeichnete. Ein Weitschuss von Christof Schwärz für die Gäste in der 23. Minute brachte keine Änderung auf der Anzeigetafel. Die erste Halbzeit endete ohne große Höhepunkte, was auch durch die wenigen Chancen in den ersten 45 Minuten unterstrichen wurde.

Späte Tore entscheiden das Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. Paulo Geiger für den SV Nußdorf/H. setzte den Ball knapp über das Tor (55.).

Nur eine Minute später verfehlte die SV Austria 1b mit einem Schuss nur Millimeter links das Tor. Eine vielversprechende Flanke von Peter Karl auf Sebastian Götzinger in der 64. Minute brachte ebenfalls keinen Treffer für die Gäste, da der Kopfball knapp vorbeiging.

In der 71. Minute hatte Sebastian Walkner die bisher beste Chance des Spiels für den SV Nußdorf/H., doch sein Schuss wurde hervorragend pariert. Kurz darauf, in der 72. Minute, gelang es Walkner schließlich doch, die Gäste in Führung zu bringen. Sein Treffer zum 1:0 per Handelfmeter brach den Bann.

Die SV Austria 1b versuchte, den Rückstand aufzuholen, doch in der 78. Minute ging ein weiterer Schuss nur über das Tor. Schließlich setzte Tobias Hladik in der 87. Minute den Schlusspunkt, als er zum 2:0 für den SV Nußdorf/H. traf.

Mit dieser Führung im Rücken spielte der SV Nußdorf/H. die letzten Minuten souverän herunter und sicherte sich den Auswärtssieg. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem klaren 2:0-Erfolg für die Gäste, die damit wichtige Punkte in der 1. Klasse Nord (SBG) sammeln konnten und somit auch neuer Tabellenführer sind.

