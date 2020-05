Aufsteiger im Portrait: USK Filzmoos

Details Donnerstag, 21. Mai 2020 12:51

Zwei Mal brachte der USK Filzmoos bis dato den Aufstieg von der 2. Klasse Süd in die 1. Klasse Süd zustande. Damals war es noch die sechsthöchste Spielklasse, heutzutage ist es die siebenthöchste. Das wird den Pongauern aber auf gut Deutsch gesagt schnuppe sein, klettert man nun als '18/19-Vizemeister der 2. Klasse Süd zum dritten Mal im 42-jährigen Vereinsbestehen ins obere Stockwerk.

Hebt mit seinem USK Filzmoos in Richtung 1. Klasse Süd ab: Oliver Vierthaler (Bildmitte).

USK Filzmoos

Der USK Filzmoos startete in der Spielzeit 1978/79, nur wenige Monate nach der Vereinsgründung, in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb. Erst kickte man in der 2. Klasse Süd A, anschließend in der 2. Klasse Süd (Süd A und B wurden nach dem Spieljahr 1982/83 auf Süd und Süd/West aufgeteilt). 1992 durfte der erste Meisterteller in die Höhe gestemmt werden - Champion der 2. Klasse Süd und Aufstieg in die 1. Klasse Süd. Dort hielten sich die Filzmooser ganze fünf Spielzeiten auf, fielen nach der Saison 1996/97 jedoch wieder in die 2. Klasse Süd zurück. 2003 wurde der zweite Meisterschaftsgewinn der Vereinsgeschichte eingetütet und die Rückkehr in die 1. Klasse Süd geschafft. Der zweite Aufenthalt in der 1. Klasse war allerdings zeitlich äußerst überschaubar, gab's 2004/05 den neuerlichen Abstieg. In der 2. Klasse mit südlicher Ausrichtung schien es sich der USK schließlich gemütlich gemacht zu haben, vergingen 14 Spieljahre ohne besondere Vorkommnisse. 2018/19 belegte Filzmoos hinter Meister Goldegg den zweiten Platz, der aufgrund der Ligaaufstockung in der 1. Klasse Süd von 14 auf 15 Mannschaften den dritten Aufstieg in die 1. Klasse Süd ermöglichte.

Wichtigste Fakten im Überblick

Gründungsjahr: 1978

Eintritt in den offiziellen Meisterschaftsbetrieb: 1978/79

Ligazugehörigkeit: 1978/79-1982/83 2. Klasse Süd A, 1983/84-1991/92 2. Klasse Süd, 1992/93-1996/97 1. Klasse Süd, 1997/98-2002/03 2. Klasse Süd, 2003/04-2004/05 1. Klasse Süd, 2005/06-2018/19 2. Klasse Süd, 2019/20 annulliert, ab 2020/21 1. Klasse Süd

Meistertitel: 2

1991/92: 2. Klasse Süd

2002/03: 2. Klasse Süd

Aufstiege: 3

Abstiege: 2

