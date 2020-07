“Entwicklungsprozess läuft auf Hochtouren“ SK Taxenbach peilt die nächsten Schritte an!

Details Montag, 27. Juli 2020 12:02

Der SK Taxenbach sehnt sich bereits nach dem Saisonstart in der 1. Klasse Süd. Die Zeit in der Warteschleife gehört nun der Vergangenheit an. Während der Coronapause setzt der Verein auf ein straffes Konditionstraining. Wie auch die anderen Vereine, musste man sich auf Trainingseinheiten ohne Mannschaftsbeteiligung beschränken. Der Fokus lag während dieser Zeit auf der Grundlagenausdauer der einzelnen Spieler. Nun befindet man sich aber wieder voll in der Vorbereitung für die kommende Spielzeit! Der Trainer weis an welchen Schrauben noch gedreht werden muss, um optimal vorbereitet zu sein!

Intensives Programm als Schlüssel zum Erfolg

In der aktuellen Vorbereitung stehen der Mannschaft zahlreiche intensive Einheiten bevor. Der Kader kann nun wieder gesammelt am Trainingsbetrieb teilnehmen. Daher möchte der SK Taxenbach keine Zeit verlieren und bittet seine Mannschaft dreimal wöchentlich zum Training. Zusätzlich stehen fünf Testspiele auf dem Programm. Der Trainer wird daraus seine nötigen Schlüsse ziehen und versuchen sein Team taktisch bestmöglich für die anstehenden Aufgaben vorzubereiten. Die 1. Klasse Süd ist bestickt mit zahlreichen Anwärtern auf eine Topplatzierung in der kommenden Saison. Daher wird man sich keine längere Schwächephase leisten dürfen! Der Saisonstart könnte bereits richtungsweisend fungieren. Man kann gespannt wohin die Reise in dieser Saison gehen wird. Bringt die Mannschaft ihr vorhandenes Potenzial konstant auf den Rasen, kann man sicherlich mit einer Platzierung unter den ersten fünf rechnen!

Trainingsschwerpunkte wurden klar formuliert

Das Grundlagentraining wurde bereits erfolgreich abgeschlossen. Der jetzige Fokus liegt klar im spielerischen Bereich. Die Mannschaft soll sich noch stärker als geschlossene Einheit präsentieren und die taktischen Vorgaben verinnerlichen. Das Trainerteam verfolgt hierbei ein klares Konzept. Durch spielerische Übungen soll der Kader die taktischen Aufgabenstellungen aufsaugen und schnellstmöglich im Spiel auf den Platz bringen. Ein wichtiger Baustein für die kommende Saison, welcher das Team weiterwachsen lassen soll.

