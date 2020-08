UFC St. Martin/L. entscheidet Torspektakel, Auswärts mit 5:3 für sich!

Details Montag, 10. August 2020 08:19

In der ersten Runde der 1. Klasse Süd empfing der USK Filzmoos den UFC St. Martin/L. Beide Teams peilten die ersten Punkte der neuen Spielzeit an. Die anwesenden Zuschauer wurden an diesem Wochenende definitiv nicht enttäuscht. Tolle Offensivaktionen sorgten für ein spannendes Duell und für zahlreiche Tore. Ein hitziges Spiel, welches nicht nur die Sommertemperaturen beschrieb. Das Gästeteam konnte sich schlussendlich mit 5:3 durchsetzen und zeigte bereits am ersten Spieltag die Ambitionen für die neue Spielzeit auf! Man kann gespannt sein wohin die Reise in dieser Saison gehen wird.

Gästeteam versteckte sich nicht

Bereits kurz nach dem Anpfiff spielte der UFC St. Martin/L. munter drauf los. Mit präzisem Passspiel konnte man sich früh im Spiel Torchancen erspielen. Bis zur 9. Minute dauerte es, ehe der Ball das erste Mal im Netz zappelte. Fernsebner nutzte seine Chance und stellte auf 0:1 für die Gäste. Beflügelt vom ersten Treffer des Spiels, wollte man gleich nachlegen. Der Schwung im Offensivspiel riss nicht ab und man erspielte sich erneut zahlreiche gute Chancen. Bereits in der 26. Minute war Pfannhauser zur Stelle und erhöhte auf 0:2 für den UFC St. Martin/L. Das Heimteam wirkte etwas geschockt, konnte aber in den Folgeminuten die passende Antwort liefern. Türkman fasste sich ein Herz und zimmerte den Ball per Weitschuss in der 34. Minute in die Maschen. Der Anschlusstreffer war somit geglückt! Die Filzmooser steckten nicht auf und konnten in der 43. Minute noch auf 2:2 ausgleichen. Flesar brachte sein Team zurück ins Spiel und sorgte für eine Punkteteilung zur Halbzeit.

Tempo riss nicht ab

Auch in der zweiten Halbzeit wurden die Fans mit zahlreichen Toren belohnt. Die Gäste aus St. Martin erhöhten nun wieder das Tempo und verbuchten in der Folge gute Abschlussmöglichkeiten. Der Ball fand aber nicht wie gewünscht den Weg ins Tor. Bis zur 62. Minute dauerte es, ehe erneut Pfannhauser zur Führung einnetzte. Die Freude wehrte aber nur kurz, da auch nach diesem Rückstand der USK Filzmoos die passende Antwort lieferte. Viertaler stellte auf 3:3. Danach wurde es wieder ein offener Schlagabtausch. In der 75. Minute entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für das Gästeteam. Meindl ließ sich diese Chance nicht nehmen und erhöhte erneut. In der 86. Minute konnte Pfannhauser mit seinem dritten Tor im Spiel den Deckel draufmachen und den 5:3 Auswärtserfolg fixieren. Ein spannendes Duell, welches nicht mit Toren geizte!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten