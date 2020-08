USV Stuhlfelden schenkt Großarl 8 Tore ein “Chancenauswertung lässt NICHT zu wünschen übrig“

Details Dienstag, 11. August 2020 09:10

In der ersten Runde der 1. Klasse Süd bekam es der USV Stuhlfelden mit dem USV Großarl zu tun. Die Heim-Elf wollte den Schwung der Vorbereitung nahtlos in die Meisterschaft mitnehmen. Kämpfte man in der Vorbereitung noch mit der Chancenauswertung, so konnte man dies prompt am Spieltag 1 der neuen Spielzeit ablegen. 8 Tore gelangen der Heimmannschaft aus Stuhfelden! Diesen tollen Start möchte man nun auch in der nächsten Runde bestätigen. Die Mannschaft wird bereit sein und versuchen, da weiterzumachen wo man gegen den USV Großarl aufgehört hat.

Stuhlfelden verlor keine Zeit

Bereits in den ersten Minuten des Spiels wusste Stuhlfelden zu überzeugen. Die Heimmannschaft agierte mit viel Offensivdrang und konnte sich bereits in der dritten Minute des Spiels belohnen. Julian Steiner nutzte einen sehenswerten Sololauf für die frühe Führung des USV Stuhlfelden. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Hazrolli gelang bereits kurz danach ein weiterer Treffer. Beflügelt von den zwei Toren konnte man in der 12. Minute bereits auf 3:0 stellen. Die Gäste aus Großarl versuchten die Angriffe der Heim-Elf zu unterbinden, konnten aber nur selten dagegenhalten. Die Offensive der Stuhlfeldener wirkte sehr konzentriert und brillierte mit präzisem Passspiel. Bis zur 40. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Steiner der nächste Treffer gelang. Neuer Spielstand 4:0 für den USV Stuhlfelden. Rangetiner erhöhte vor dem Pausenpfiff auf 5:0. Anschließend ging es, mit einer beruhigenden Führung für die Heim-Elf ging in die Kabinen.

Steiner hatte noch lange nicht genug

Auch in der zweiten Halbzeit schaltete die Heimmannschaft keinen Gang herunter. In der 66. Minute war es abermals Steiner, der einen Treffer bejubeln durfte. Der Offensivakteur hatte aber noch nicht genug! In der 70. Minute krönte er seine famose Leistung mit dem 4 Treffer im Spiel und der beruhigenden 7:0 Führung. Für den Endstand im Spiel sorgte Altenberger der den 8: Heimerfolg abrundete. Ein tolle Mannschaftsleistung, welche sicherlich Lust auf mehr macht.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten