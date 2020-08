SC Mittersill zeigt Filzmoos seine Grenzen auf - 7:0 Heimerfolg unterstreicht tolle Mannschaftsperformance!

Details Montag, 17. August 2020 09:44

In der zweiten Runde der 1. Klasse Süd empfing der SC Mittersill den USK Filzmoos. Beide Teams peilten den ersten Dreier in der noch jungen Saison an. Das Heimteam aus Mittersill ließ sich aber die Butter nicht vom Brot nehmen und schickte die Gäste mit einem 7:0 wieder nach Hause. Eine herausragende Teamperformance welche sicherlich Lust auf mehr macht. Diesen Schwung wird man nun versuchen in der kommenden Runde zu bestätigen. Die Gäste aus Filzmoos warten nun weiterhin auf den ersten Punktgewinn. Die Mannschaft kämpfte tapfer gegen die Niederlage an, fand aber an diesem Spieltag nicht die passenden Antworten auf die Offensivpower der Mittersiller!

Mittersill erarbeitete sich den ersten Sieg

Bereits in den ersten Minuten des Spiels, sahen die Zuschauer eine sehr konzentrierte Heim-Elf, welche nichts dem Zufall überlassen wollten. Man erspielte sich früh im Spiel tolle Abschlussmöglichkeiten. Wenig überraschend verbuchte man in der 3. Minute des Spiels den ersten Treffer. Sinnhuber war zur Stelle und netzte zum 1:0 für den SC Mittersill ein. Beflügelt vom ersten Tor lag das nächste Tor bereits in der Luft. In der 27. Minute konnte Altenberger auf 2:0 erhöhen. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Sinnhuber erhöhte in der 36. Minute auf 3:0. Die Gäste aus Filzmoos versuchten viel, fanden aber nicht die passende Antwort auf den Dauerdruck der Heim-Elf. Entlastungsangriffe waren in dieser Phase des Spiels Mangelware. Schneider schraubte das Ergebnis noch kurz vor dem Pausenpfiff auf 4:0 in die Höhe. Die Mittersiller konnten somit mit einer beruhigenden Führung in die Halbzeit gehen.

Filzmoos fand nicht mehr ins Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel an den Kräfteverhältnissen im Spiel. Der SC Mittersill machte da weiter, wo er vor dem Pausenpfiff aufgehört hatte. Steger und Altenberger sorgten für die nächsten Tore im Spiel. Neuer Spielstand: 6:0 für den SC Mittersill. Den Schlusspunkt in einem sehr temporeichen Spiel setzte abermals Altenberger, der den Endstand von 7:0 fixierte. Eine tolle Performance, auf welche man in den kommenden Runden aufbauen kann!

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten