SK Bruck bestätigt erneut die Favoritenrolle! 2:0 Auswärtserfolg gegen Rauris!

Details Montag, 17. August 2020 10:24

In der zweiten Runde der 1. Klasse Süd musste der SK Bruck Auswärts beim USK Rauris antreten. Keine leichte Aufgabe für den Favoriten aus Bruck, da die Rauriser erst an diesem Spieltag in die Saison starten. Die Gäste ließen sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und starteten wie gewohnt mit voller Offensivpower in das Duell. Beide Teams schenkten sich nichts und kämpften beherzt, um jeden Ball. Schlussendlich konnte sich aber die Gäste-Elf mit 2:0 durchsetzen und die Spitzenposition in der Tabelle verdient behaupten!

SK Bruck versteckte sich nicht

Auch bei diesem Duell wurde schnell ersichtlich, dass der SK Bruck keinen Millimeter von seinen taktischen Vorgaben abwich. Die Mannschaft wirkte erneut sehr kompakt und ließ somit den Gegner kaum ins Spiel kommen. Die Heim-Elf aus Rauris konzentrierte sich auf eine stabile Abwehr und versuchte mit Kontern für Entlastung zu sorgen. Diese Taktik hielt bis zur 34. Minute, ehe Despotovic der erste Treffer im Spiel gelang. Die Brucker hatten in dieser Phase des Spiels nicht zwingenden Torchancen, konnte aber eine der wenigen Möglichkeiten im Tor unterbringen. Im Anschluss sahen die Zuschauer wieder viele intensive Zweikämpfe im Mittelfeld. Ein richtiger Spielfluss entstand somit nicht. Die Rauriser probierten viel, fanden aber kein durchkommen an der stabilen Abwehr der Brucker. Somit ging es mit einer knappen 0:1 Gästeführung für den SK Bruck in die Kabinen.

Rauris steckte nicht auf

Nach dem Wiederanpfiff versuchte der USK Rauris auf den Ausgleich zu drängen. Es spielte sich in dieser Phase des Spiels viel im letzten Drittel der Brucker ab. Gefährliche Torabschlüsse waren aber dennoch Mangelware. Man konnte dieses Übergewicht nicht für sich nutzen. Dies führte in der Folge zu einigen gefährlichen Kontermöglichkeiten für den SK Bruck. Bis zur 94. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Meinzer den Deckel draufmachte und den 2:0 Auswärtserfolg fixierte. Ein spannendes Duell, welches erst in der Nachspielzeit die Entscheidung lieferte. Somit konnte der SK Bruck seine Spitzenposition verteidigen.

