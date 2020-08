USV Stuhlfelden bewies Moral! 1:2 Auswärtserfolg in der Nachspielzeit eingetütet!

Details Montag, 17. August 2020 11:03

In der zweiten Runde der 1. Klasse Süd musste der USV Stuhlfelden Auswärts beim USC Mariapfarr antreten. Die Heim-Elf aus Mariapfarr startete mit einem Punktgewinn in die neue Spielzeit, versuchte nun aber auf heimischem Geläuf den ersten Dreier der Spielzeit einzufahren. Dies gelang aber nicht wie gewünscht, denn der USV Stuhlfelden bewies Moral und konnte kurz vor dem Abpfiff noch die volle Punkteausbeute aus dem Lungau entführen. Ein spannendes Duell, das wieder zeigt wie ausgeglichen die 1. Klasse Süd aufgestellt ist.

Gäste-Elf versteckte sich nicht

Schon in den ersten Minuten des Spiels, sahen die Zuschauer zwei sehr engagierte Mannschaften. Die Gäste aus Stuhlfelden erwischten den besseren Start in das Spiel und verbuchten in Folge einige gute Abschlussmöglichkeiten. Hazrolli köpfte den Ball nach einem Eckball an die Latte bzw. Rangetiner der kurz darauf alleine vor dem Tormann scheiterte. Bis zur 36. Minute ging es in diesem Tempo weiter, ehe der Ball auf Seiten der Stuhlfeldener unnötig verloren wurde. Mandl nutzte die Chance eiskalt aus und stellte auf 1:0 für die Heim-Elf. Beflügelt vom ersten Treffer im Spiel wollte man in der Folge nachlegen. Ein weiterer Treffer gelang aber nicht mehr in der ersten Hälfte.

Stuhlfelden steckte nicht auf

Auch in der zweiten Halbzeit verlor das Spiel nicht an Tempo. Die Gäste aus Stuhlfelden steckten nicht auf und konnte in der 48. Minute durch Brugger den wichtigen Ausgleich erzielen. Von nun an ging es hin und her im Spiel. Beide Teams hatten ihre Abschlussmöglichkeiten, konnte aber nicht wie gewünscht die Kontrolle im Spiel erlangen. Als alles schon nach einer Punkteteilung roch, zeigte der USV Stuhlfelden seine Effizienz vor dem Tor. In der Nachspielzeit nutzte Seber seine Chance und fixierte den wichtigen Auswärtserfolg gegen den USK Rauris.

