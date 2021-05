Die große Corona-Abrechnung: Wer in der 1. Klasse Süd die Nase vorn hat

Details Montag, 31. Mai 2021 17:32

Als am 27. Juli 2019 die Punktejagd in der 1. Klasse Süd startete, konnte noch niemand ahnen, was in den nächsten zwei Jahren auf die (Fußball)-Welt zukommt. In der Corona-Saison eins wurde zumindest die Hinrunde komplettiert, im Spieljahr darauf reichte es gerade einmal zu halbfertigen Herbstrunden. Derzeit und das sollte hoffentlich auch so bleiben, hat es aber stark den Anschein, dass der "Feind" besiegt sei. Nicht zuletzt aufgrund der flächendeckenden Impfungen, sieht es sehr vielversprechend aus, dass, unter Einhaltung der jeweiligen coronabedingten Vorgaben, wieder regelmäßig und ohne Unterbrechungen gekickt werden kann. Im Vergleich zum Vorjahr wird sich an der Vereinsbesetzung nicht viel ändern. Außer dass mit Lend der '20/21-Meister der 2. Klasse Süd/West dazustößt. Aber welcher Klub steigt in diesen zwei Saisonen (19/20, 20/21) besser bzw. schlechter aus. Ligaportal.at hat schon einmal den in diesen Zeitraum erspielten Punkteschnitt errechnet.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Platz Verein Spiele Punkte Schnitt 1. Bruck 27 59 2,19 2. Unken 15 30 2 3. Hollersbach 25 45 1,8 4. Rauris 25 44 1,76 5. Mittersill 27 47 1,74 6. Lenzing 27 45 1,67 7. Großarl 12 19 1,58 8. Taxenbach 26 38 1,46 9. Radstadt 26 36 1,38 10. St. Martin/L. 26 35 1,35 11. Mariapfarr 26 34 1,31 12. Bad Gastein 26 33 1,27 13. Stuhlfelden 25 30 1,2 14. Flachau 28 29 1,04 15. Filzmoos 11 5 0,45 16. Goldegg 28 6 0,21