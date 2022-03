SK Lenzing: Tristesse statt Aufstiegstraum

Details Dienstag, 08. März 2022 16:55

Beim SK Lenzing herrscht Enttäuschung pur! Anstelle einer Position im Spitzenfeld liegen die von Markus Brunner trainierten Burschen in der 1. Klasse Süd abgeschlagen auf Platz zehn. Und das, obwohl die Lenzinger mit riesig großen Ambitionen in die Spielzeit gestartet waren. Nichtsdestotrotz will man sich im Frühjahr für die verkorkste Herbstmeisterschaft rehabilitieren. Die erfreulich verlaufende Vorbereitungsphase sowie die bisher absolvierten Winter-Testmatches geben viel Zuversicht.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Lenzinger möchten zurückschlagen

Vor der Saison hatte den SK Lenzing in Bezug auf den Kampf ums Meisterstück wohl jeder auf der Rechnung. Die Realität nach 14 von 28 gespielten Runden sieht allerdings anders aus. Mit lediglich 18 Points bekleiden die Lenzinger den für sie mehr als enttäuschenden zehnten Tabellenrang. "Wir sind unter unserem Wert geschlagen worden", seufzt Trainer Markus Brunner, der nicht lange zögerte und sich gleich auf Ursachenforschung begab: "Einerseits hatten wir großes Verletzungspech, andererseits hat es beim ein oder anderen Spieler an der Einstellung gehapert." Neben den insgesamt sechs, allesamt klaren Niederlagen ließen die Brunner-Buben ihr Können nur phasenweise aufblitzen - wie etwa beim 5:1-Heimsieg gegen den Fünften Radstadt. "Klar, unsere Erwartungen waren viel größer", so Brunner. Das Gute dabei: Lenzing bleibt noch die zweite Saisonhälfte, um für eine Art Wiedergutmachung sorgen zu können. Brunner gibt einen Top-5-Platz als weiteres Saisonziel aus.

Ex-Regionalliga-Kicker Anhaus ist zurück im Geschäft

Während es Marvin Ratgeb und Christoph Steinbauer in der Winterpause beide zum SK Pillerseetal nach Tirol zog, konnten sich die Lenzinger die Dienste von Routinier Mario Anhaus sichern. Der 35-Jährige stürmte vor Jahren für seinen Heimatklub Zell in der Regionalliga West und will es nach einer langen Fußballpause noch einmal wissen. "Mario ist bei uns als Nachwuchstrainer tätig", spricht Brunner von einem nicht allzu weit hergeholten Transfer. "Wir haben dann einmal mit ihm gesprochen, wie es bei ihm mit selber spielen aussehe. Und weil er bei den Trainings eine gute Figur gemacht hat, ist er nun dabei." Das Einstandstor ist Anhaus bereits gelungen - beim 6:2-Sieg im Test gegen Landesligist Unken. Desweiteren gab es gegen Maishofen nach 2:0-Pausenführung eine 2:4-Niederlage und einen 3:1-Sieg gegen Maria Alm. "Mit der Vorbereitung und den bisherigen Testspielen bin ich sehr zufrieden", sagt Brunner, der aber gleich auf die Euphoriebremse steigt: "Im Sommer war's ja genau gleich. Da haben wir auch gegen höherklassige Vereine gute Ergebnisse erzielt."

Wintertransfers

Zugänge: Mario Anhaus (Zell am See)

Abgänge: Marvin Ratgeb, Christoph Steinbauer (beide Pillerseetal)

Herbst 2021 in Zahlen

Höchster Sieg: 5:1 gegen Radstadt

Höchste Niederlage: 0:4 gegen Stuhlfelden, Bruck

Bester Torschütze: Lukas Wimmer (9)