Spielermangel! Nächster Unterhaus-Klub zieht die Reißleine

Details Dienstag, 15. März 2022 23:30

Aus der 1. Klasse Süd gibt's einen weiteren Mannschaftsrückzug zu vermelden! Nachdem im September schon der USC Goldegg kapituliert hatte, warf nun kurz vor Beginn des Frühjahrsstarts auch der USK Filzmoos das Handtuch. Bis auf die ein oder andere Jugendpartie wird das Mützenstadion im Frühjahr gespenstisch leer bleiben.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Game over

Neun Runden waren im Herbst gespielt, als der USC Goldegg auf die Notbremse stieg und die Kampfmannschaft unverzüglich aus der Liga nahm. Kein Einzelfall, denn wie sich knapp ein halbes Jahr später herausstellen sollte, machte auch der USK Filzmoos einen Rückzieher. "Der Herbst war ein reines Chaos. Wenn sich das im Frühjahr so fortgesetzt hätte, dann wäre es für den Verein nicht gut gewesen", seufzt Sektionsleiter Andreas Rettenwender. Der Grund für den Teamrückzug ist haargenau derselbe wie bei Goldegg. Rettenwender: "Wir haben mit enormen Spielermangel zu kämpfen. Und wenn du mit acht, neun Leuten antreten musst und dir eine Watschn nach der anderen abholst, dann macht das Ganze einfach keinen Sinn mehr." Weil die Filzmooser in der Hinrunde gegen Lenzing nicht einmal eine Mannschaft auf die Beine stellen konnten, musste diese Partie sogar abgeblasen und strafverifiziert werden. "Und das ist im Hinblick auf einen geregelten Meisterschaftsbetrieb auch nicht fair", weiß Rettenwender.

Wiederbelebungsversuche werden gestartet

Nichtsdestotrotz hofft die gesamte Filzmooser Fußballsektion auf eine baldige Besserung. Der Wunsch: Im nächsten Spieljahr in der 2. Klasse Süd wieder mit von der Partie zu sein. "Am 15. Mai ist Deadline. Bis dahin müssen wir für die kommende Saison angemeldet sein. Vielleicht schaffen wir's ja", bangt Rettenwender um die Zukunft des Vereins. Einen Funken Hoffnung gibt's. "Es könnte durchaus sein, dass sich einige Spieler, die sich vor der 1. Klasse Süd vermutlich gefürchtet haben, für die 2. Klasse Süd wieder bereit erklären. Durch unseren Meisterschaftsausstieg wären wir ja automatisch in der 2. Klasse", so Rettenwender. Fix: Wie auch immer die Geschichte rund um den Filzmooser Fußballklub weitergeht, Rettenwender wird sein Amt als Sektionsleiter mit Saisonende ad acta legen. "Bis dahin werde ich natürlich noch mithelfen, dass der Verein wieder auf die Beine kommt. Nach 14 Jahren ist jedoch endgültig Schluss. Ich wollte eigentlich schon vor drei Jahren aufhören, hab' aber immer wieder eine Saison drangehängt."