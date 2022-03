Stuhlfeldner Derbysieger vorübergehend am Thron

Details Montag, 21. März 2022 09:28

Zum Auftakt der Frühjahrsmeisterschaft feierte der USV Stuhlfelden im Oberpinzgau-Derby gegen den USV Hollersbach einen glatten 3:0-Erfolg. Weil gleich vier Partien, darunter auch diejenige von Leader Mittersill, abgesagt werden mussten, übernimmt die von Christoph Huber trainierte Truppe bis auf Weiteres den Sonnenplatz der 1. Klasse Süd. Im zweiten, über die Bühne gegangenen Spiel der 15. Runde schlug Lenzing auswärts St. Martin/L. knapp mit 1:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Nach stark abgespecktem Frühjahrsstart: Stuhlfelden nun on top

Die Begegnungen Lend - Bad Gastein, Mittersill - Taxenbach, Radstadt - Bruck und Rauris - Mariapfarr konnten allesamt nicht wie geplant stattfinden. Was am vergangenen Wochenende aber ausgetragen wurde, war das prestigeträchtige Oberpinzgau-Derby zwischen dem USV Hollersbach und dem USV Stuhlfelden. Da starteten die auf Tabellenposition zwei platzierten Stuhlfeldner wie die Feuerwehr und gingen nach nur wenigen gespielten Aktionen durch ein Goal von Neuzugang Filip Korcek quasi im Eiltempo in Front (3.). Die Huber-"Buam" gaben danach den Ton an. Bis zum zweiten Treffer mussten allerdings ganze 46 Minute vergehen, ehe Jakub Bavolar mit dem Pausenpfiff einen Stuhlfeldner Zwei-Tore-Vorsprung besorgte. Der Schlusspunkt wurde im Nachschlag der zweiten Spielhälfte gesetzt: Bavolar trug sich abermals in die Schützenliste ein - 0:3 (95.). Mit diesem Sieg im Nachbarschaftsduell kletterte Stuhlfelden in der Tabelle an Mittersill vorbei auf Platz eins, hält nun mit einem Spiel mehr in den Knochen bei 32 Punkten. Die Hollersbacher bleiben Zwölfter.

Lenzing herzt Goldtorschütze Lager

Ebenfalls über die Bühne gegangen: Das Heimmatch des UFC St. Martin/L. gegen den SK Lenzing. In einem hartumkämpften Kräftemessen setzten sich die Gäste hauchdünn mit 1:0 durch. Den alles entscheidenden Treffer steuerte Grünschnabel Bastian Lager bei (25.). Drei eingeheimste Points bedeuten für den Lenzinger fürs Erste einen einstelligen Tabellenplatz. St. Martin ist hingegen nach dem Filzmoos' Mannschaftsrückzug im Feld der 14 übriggebliebenen "Aktiven" Letzter.