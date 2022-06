Mittersill und Straßwalchen 1b: Zwei Herbst-Champs im freien Fall

Details Mittwoch, 01. Juni 2022 02:47

Nach Beendigung der Herbstmeisterschaft grüßten der SC Mittersill und die SV Straßwalchen 1b in ihrer Liga noch vom Thron. Rund ein halbes Jahr später hat sich die Situation drastisch verändert. Mit dem Meisterkampf mittlerweile nichts mehr am Hut habend weisen die beiden Herbst-Champs eine mehr als maue Frühjahrsbilanz auf.

Mittersiller Formkurve zeigt stark nach unten

Die Mittersiller spielten in der 1. Klasse Süd einen nahezu perfekten ersten Saisonabschnitt. Aus den ersten 14 Begegnungen hüpften nicht weniger als neun volle Erfolge heraus, vier Mal teilten die Entacher-Jungs mit den Kontrahenten die Punkte und nur ein Mal stand man nach Spielende mit leeren Händen da. An diese Leistung konnten die Oberpinzgauer im Frühjahr bei weitem nicht anknüpfen. Zuletzt setzte es gegen "Kellerkind" Bad Gastein die mittlerweile fünfte und gleichzeitig höchste Saisonpleite (0:3). In der Frühjahrstabelle aktuell nur auf Rang neun liegend, gilt es für den SCM, in den zwei verbleibenden Runden zumindest den fünften Tabellenplatz abzusichern. Doppelt bitter: Ausgerechnet Nachbar und Rivale Stuhlfelden ist drauf und dran, sich zum Meister zu küren.

Straßwalchen 1b: Aus +/-0 wurde -13

Ähnlich ernüchternd ist die Lage bei der Straßwalchner 1b, dem Herbstmeister der 2. Klasse Nord A. Nach elf Runden setzte sich die zweite Garnitur des Salzburg-Ligisten, punktegleich mit Taxham, noch die Herbstmeisterkrone auf. Eine misslungene Testspielserie mit nur einem Sieg und vier Niederlagen aus fünf Testgalopps war das Anfang vom Ende. Der Negativlauf sollte sich nämlich wie ein roter Faden durch die bisherige Frühjahrssaison ziehen. Die Bilanz der Grün-Weißen ist mehr als enttäuschend. Acht Spiele, davon drei Siege, ein Remis und vier Pleiten bei einem Torverhältnis von 9:22. Zum Vergleich: Im Herbst holte man aus zehn Partien sechs Siege, drei Unentschieden und musste sich nur einmal geschlagen geben. Die Tordifferenz lag dabei bei +14 (25:11). Der Tiefpunkt wurde wohl am vergangenen Wochenende erreicht. Da kam man auswärts in Taxham mit 0:11 unter die Räder. In der Tabelle purzelten die Straßwalchner vom ersten auf den vierten Platz hinunter. Aus einer Punktegleichheit ist mittlerweile ein 13-Punkte-Rückstand geworden.