1. Klasse Süd: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Mittwoch, 27. Juli 2022 10:14

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Julian Neumayr (SK Lenzing)

Endergebnis:

1. Julian Neumayr (SK Lenzing / 36513 Stimmen)

2. Stefan Höller (USV Stuhlfelden / 1282 Stimmen)

3. Moritz Hofer (SK Taxenbach / 894 Stimmen)

4. Stefan Hain (FC Bad Gastein / 877 Stimmen)

5. Bernhard Leitinger (UFC St. Martin/L. / 600 Stimmen)

6. Samuel Winter (USC Flachau / 423 Stimmen)

7. Daniel Radovanovic (UFC St. Martin/L. / 314 Stimmen)

8. Adam Slehofer (USV Stuhlfelden / 249 Stimmen)

9. Lukas Pfeffer (SK Lenzing / 221 Stimmen)

10. Stefan Reinbacher (SK Lenzing / 109 Stimmen)