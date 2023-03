Spielermangel zwingt nächsten Salzburger Unterhaus-Klub in die Knie

Details Dienstag, 28. Februar 2023 12:54

Nachdem der USV Ebenau im Jänner über den Mannschaftsrückzug informiert hatte, sah sich nun auch im Salzburger Süden ein Klub zu diesem drastischen Schritt gezwungen. Der FC Bad Gastein, der im Herbst bereits auf Reserve gelaufen war, hat wegen chronischem Spielermangels seine Kampfmannschaft endgültig aus dem offiziellen Meisterschaftsbetrieb genommen. Alle bisherigen und noch ausstehenden Partien mit FCB-Beteiligung wurden annulliert.

Bad Gasteiner kapitulieren

Spielabsagen und -abbrüche sowie Klatschen in rekordverdächtiger Höhe - der FC Bad Gastein erlebte 2022 einen echten Seuchenherbst. Nach langem Hin und Her hat sich der Verein aus dem Gasteinertal nun dazu entschlossen, seine Kampfmannschaft abzumelden. "Ein Weitermachen wäre nicht sinnvoll. Weder für uns, noch für die Liga", gibt Klubobmann Franz Neumüller zähneknirschend zu Protokoll. Der Grund ist auf der Hand liegend: Spielermangel. "Wir haben einfach keine Leute mehr. Ich komme auf sechs, sieben - da hab' ich unseren Trainer und mich aber schon dazugerechnet", berichtet Neumüller über eine mehr als dramatische Personalsituation im Pongauer Kur- und Wintersportort. Ob und wann der FC Bad Gastein ins Salzburger Fußball-Unterhaus zurückkehren wird, steht in den Sternen. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon im Sommer passieren wird. Ich denke, frühestens erst im nächsten Jahr." Der Nachwuchsbetrieb mit den vier FCB-Mannschaften (U11, U10, U9 und U7) wird indes ungehindert weiterlaufen.

