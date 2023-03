Remiskönig Radstadt verfolgt Ziel Klassenerhalt

Details Mittwoch, 08. März 2023 01:04

Aus Sicht des UFC Radstadt verlief die erste Saisonhälfte mittelprächtig. Zwar rangieren die Kicker von Übungsleiter Andreas Wallner momentan auf dem tollen vierten Platz, die Anzahl der Unentschieden und die fehlende Konstanz stoßen allerdings sauer auf. In der Frühjahrsmeisterschaft wollen die Ennspongauer nur eins: nicht absteigen!

Leistungen vom Liga-Remiskönig zu schwankend

14 Spiele, 23 Punkte, Tabellenrang vier. Was auf den ersten Blick recht gut aussieht, löst in Radstadt nicht die hundertprozentige Zufriedenheit aus. "Der Herbst war doch eher durchwachsen. Wir waren zu unkonstant und haben viel zu oft unentschieden gespielt", erklärt Sektionsleiter Karl Schatzl. Tatsächlich: Fünf Partien mit Radstadt-Beteiligung endeten mit einer Punkteteilung - keine andere Mannschaft der 1. Klasse Süd hat so viele Remis zu Buche stehen. Und die von Schatzl angesprochene Wechselhaftigkeit der Leistungen lässt sich anhand des Herbstfinales relativ rasch zusammenfassen. Das Derby-0:6 in Flachau vom "Sekti" noch als "katastrophal" eingestuft, habe man eine Woche später gegen Mittersill (3:4) eine "gute Partie gemacht und den Tabellenführer richtig fordern können."

Gewarnt, aber voller Zuversicht

Als Hauptziel für das anstehende Frühjahr wurde "oben bleiben" ausgegeben. Oben bleiben bedeutet so viel wie einen Platz unter den besten Acht oder Neun zu erreichen, der letztendlich den Verbleib in der 1. Klasse Süd sichert. "Wichtig wird sein, dass wir gleich gut reinstarten, um nicht in Bedrängnis zu geraten", meint Schatzl. Die aktuelle Tabellensituation in der Liga birgt nämlich viele Gefahren. Während den Ennspongauern auf Tabellenplatz zwei lediglich ein Körndl fehlt, ist der Drei-Punkte-Abstand zum Schleudersitz ebenfalls überschaubar. "Nichtsdestotrotz blicken wir den kommenden Aufgaben sehr zuversichtlich entgegen", so Schatzl weiter. Neben den Geschehnissen auf dem Grün wird im Hintergrund bereits alles für die bevorstehende 75-Jahr-Feier angerichtet. "Die wird dann im Herbst im Rahmen unseres Oktoberfestes stattfinden", gibt Schatzl bekannt. Mit einem anständigen Frühjahr könnte sich das Geburtstagskind somit selbst ein Geschenk machen.

Kaum personelle Veränderungen

Coach Andreas Wallner wird in der zweiten Saisonhälfte nahezu auf eine unveränderte Belegschaft bauen können. Außer Goalie Adnan Duran, den es nach Tenneck verschlagen hat und Gökhan Bahadir, der nochmals bei St. Martin am Tennengebirge angreifen will, wurden keine weiteren Abgänge vermeldet. Zwar sind Neuverpflichtungen Fehlanzeige, dennoch freut sich der UFC auf das Comeback von Severin Assinger, der aufgrund einer Verletzung den kompletten Herbst verpasste. "Das fühlt sich wie ein Neuzugang an", frohlockt auch Schatzl.

Wintertransfers

Zugänge: keine

Abgänge: Adnan Duran (Tenneck), Gökhan Bahadir (St. Martin/T.)

Herbst 2022 auf einen Blick

Remiskönig: Fünf Radstadt-Spiele endeten X

Auswärts (13) mehr Punkte geholt als daheim (10)

Höchster Sieg: 4:0 gegen Lend

Höchste Niederlage: 0:6 gegen Flachau

Beste Torschützen: Wolfgang Krof, Mario Hoffmann (beide 7)

