1. Klasse Süd: Die Tops und Flops der Saison 2022/23

Details Mittwoch, 14. Juni 2023 15:15

Rassige Partien, Traumtore, großer Jubel, aber auch Verzweiflung haben die Saison in der 1. Klasse Süd geprägt. Was sich in den insgesamt 184 Partien sonst noch so getan hat, haben wir kurz und knackig zusammengefasst...

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Meister: Mittersill

Aufsteiger in die 2. Landesliga Süd: Mittersill

Absteiger in die 2. Klasse Süd: St. Martin/L., Lend, Bad Gastein

Hinrunden-Rückrunden-Vergleich

Bestes Hinrundenteam: Mittersill

Bestes Rückrundenteam: Mittersill

Meiste Plätze gewonnen: Großarl (+6, von 9 auf 3)

Meiste Plätze verloren: Radstadt (-6, von 2 auf 8), Taxenbach (-6, von 3 auf 9)

Bestes Heimteam: Mittersill

Bestes Auswärtsteam: Mittersill

Ligatore (gesamt): 757 (4,11/Spiel)

Meiste erzielte Treffer: Mittersill (100)

Wenigste kassierte Gegentreffer: Mittersill (22)

Wenigste erzielte Treffer: Lend (21)

Meiste kassierte Gegentreffer: Lend (102)

Torreichstes Spiel: Großarl 5:6 Radstadt

Remiskönige: Rauris, Flachau, Radstadt (alle 8)

Fairste Mannschaft: Mariapfarr (27 Strafpunkte)

Unfairste Mannschaft: Lend (76 Strafpunkte)

Meiste Platzverweise (Team): Lend (5)

Meiste Gelben Karten (Spieler): Bernhard Kreidl (Taxenbach, 10)

Beste Torjäger

1. Serkan Durmus Mittersill 29 2. Simon Viertler Mittersill 25 Ferdinand Stadler Flachau 25 4. Christoph Diess Großarl 22 5. Sebastian Eibel Taxenbach 21 Josef Viertler Mittersill 21 Fabrice Maahs Bruck 21 Tobias Grünwald Annaberg 21







Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei