Seven Up! Bruck tobt sich in Filzmoos aus

Details Montag, 09. August 2021 11:48

Der USK Filzmoos hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Nach der 1:8-Klatsche in der vergangenen Woche auswärts in Großarl musste diesmal vor heimischem Publikum gegen den SK Bruck eine 0:7-Niederlage verdaut werden. Unausrechenbar: Bei den Bruckern trugen sich fünf verschiedene Torschützen in die Liste ein.

Zahlenmäßig konnten die Hausherren gegen die favorisierten Brucker im ersten Durchgang noch einigermaßen mithalten. Das Führungstor von Mateo Moka in der 17. Spielminute sollte vor der Pause der einzige Torerfolg bleiben. Nachdem die Seiten gewechselt wurden spielte sich der Mayrhofer-Trupp im Filzmooser Mützenstadion in einen Rausch. Der SKB machte kurzen Prozess und schoss sich binnen 25 Minuten komfortabelst in Front: Ein Doppelpack von Wildhölzl (65., 80.) und Maahs (55., 70.) sowie Goals von Michael Piljanovic und Joker Neumaier sorgten für einen klaren 7:0-Kantersieg. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen rangiert der Titelfavorit nun auf Position zwei, Filzmoos ist Letzter.

1. Klasse Süd: USK Filzmoos 0:7 (0:1) SK Bruck

17 Mateo Moka 0:1

55 Fabrice Maahs 0:2

65 Thomas Wildhoelzl 0:3

70 Fabrice Maahs 0:4

71 Michael Piljanovic 0:5

76 Jonas Neumaier 0:6

80 Thomas Wildhoelzl 0:7

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!