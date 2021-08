2:2 nach 0:2! Lenzinger Wecker klingelt abermals verspätet

Details Montag, 09. August 2021 13:16

In der 1. Runde musste sich der SK Lenzing zuhause gegen St. Martin/L. nach 0:2-Rückstand am Ende mit einem 2:2-Remis begnügen. Haargenau dasselbe Prozedere gab's für die Lenzinger am Samtag beim USK Rauris. Auch dieses Mal lagen die Lenzinger zwischenzeitlich mit 0:2 zurück, ehe ein später finaler Doppelschlag von Dejan Tadic und Lukas Wimmer den Gästen doch noch den Punktgewinn bescherte.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Eduard Wimberger für den heimischen USK Rauris zur Führung (44.). Die Gastgeber nahmen die knappe Führung mit in die Kabine und nachdem Lukas Gerstgraser in der 64. Minute das Kunstleder zum 2:0 über die Linie gedrückt hatte, roch es stark nach einem Rauriser Dreier. Kurz vor dem Ende drehten die schon für tot erklärten Lenzinger allerdings auf: Erst brachte Tadic seine Crew heran (87.), kurz darauf glückte Wimmer der Lucky Punch - 2:2 (88.). Somit sicherte eine famose Aufholjagd dem SK Lenzing unterm Strich noch den Teilerfolg.

1. Klasse Süd: USK Rauris 2:2 (1:0) SK Lenzing

44 Eduard Wimberger 1:0

64 Lukas Gerstgraser 2:0

87 Dejan Tadic 2:1

88 Lukas Wimmer 2:2

