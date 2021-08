Bruck dreht nach 0:2-Rückstand auf

Details Sonntag, 15. August 2021 07:00

Der SK Bruck schaffte das Kunststück, im Heimspiel gegen den SV Lend einen frühen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Sieg zu verwandeln. Nach einem Doppelpack von Melih Kirim, leitete Heim-Angreifer Fabrice Maahs die Wende ein.

Ein gut aufgelegter Melih Kirim brachte Lend im Verlauf der ersten Halbzeit in eine komfortable Position: Der Unterhaus-Bomber war gleich zweimal zur Stelle (1./25.), stellte zwischenzeitlich auf 0:2. Die Antwort der Brucker folgte zur Halbstundenmarke via Doppelschlag. Erst brachte Fabrice Maahs die Grün-Weißen auf 1:2 heran (30.), ehe kurz darauf Michael Katschthaler für den 2:2-Ausgleich sorgte (32.).

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Das änderte sich auch im zweiten Durchgang lange nicht. Erst als Stephan Meinzer den SK Bruck nach 73 Minuten erstmals in Front schoss, roch es in der Brucker Schloßbadarena nach Heimsieg. Dieser wurde kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit fixiert: Maahs sorgte mit seinem Doppelpack dafür, dass die Lender am Ende mit leeren Händen dastanden - 4:2 (89.)

1. Klasse Süd: SK Bruck 4:2 (2:2) SV Lend

1 Melih Kirim 0:1

25 Melih Kirim 0:2

30 Fabrice Maahs 1:2

32 Michael Katschthaler 2:2

73 Stephan Meinzer 3:2

89 Fabrice Maahs 4:2

