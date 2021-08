Mariapfarr-Joker Hutegger verpasst Lenzing Todesstoß

Details Montag, 23. August 2021 07:00

Der Titelaspirant SK Lenzing hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten vier Spielen gingen die Gäste kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man beim USC Mariapfarr-Weißpriach mit 2:4.

Der erste Spielabschnitt verlief ganz nach dem Geschmack der Lenzinger, die durch ein Goal von Stefan Reinbacher in Führung gingen (31.) und sich drei Minuten später über Christoph Haslgrubers 2:0 freuen durften. Endlich sollte man fast meinen, denn in den bisherigen drei gespielten Runden lagen die Lenzinger stets zurück. Gegen St. Martin und Rauris wurde ein 0:2-Rückstand jeweils in ein 2:2 umgemünzt, gegen Stuhlfelden humpelte man als klarer 0:4-Verlierer vom Grün.

Doch für die Gäste wurde es letztendlich doch nicht der Fußballnachmittag, den man sich im Vorfeld gewünscht hatte. Die Lungauer kamen furios aus der Kabine und schafften durch Michael Mandl den blitzschnellen Anschluss (49.). In der 57. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause noch in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Bernhard Mandl - 2:2. Und weil sich Herwig Hutegger für seine Einwechslung mit einem schnellen Doppelpack (81./82.) bedankte, war's um den SK Lenzing geschehen.

1. Klasse Süd: USC Mariapfarr 4:2 (0:2) SK Lenzing

31 Stefan Reinbacher 0:1

34 Christoph Haslgruber 0:2

49 Michael Mandl 1:2

57 Bernhard Mandl 2:2

81 Herwig Hutegger 3:2

82 Herwig Hutegger 4:2

