Großarl schockt Stuhlfelden in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 29. August 2021 13:00

Der USV Stuhlfelden gab auf der heimischen Anlage gegen den USV Großarl einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand. Die Blau-Gelben gingen erst mit 2:0, dann mit 3:1 in Front und lagen schließlich bis zur 93. Minute mit 3:2 voran. Tief in der Nachspielzeit sorgte Matthäus Hettegger doch noch für die Punkteteilung.

Mit dem Verlauf des ersten Spielabschnitts konnten die Stuhlfeldener mehr als zufrieden sein. Da brachte Jakub Sviatko die Blau-Gelben nach einer Ecke voran (9.), ehe Gabor Sztancs den Vorsprung in der 20. Spielminute ausbaute. Dem zwischenzeitlichen Nackenschlag in Form eines Anschlusstreffers von Großarl-Knipser Christoph Diess (23.) konnten die Huber-Schützlinge mit dem dritten Torerfolg trotzen: Ein schnell ausgeführter Freistoß erwischte die Gäste-Defensive auf dem falschen Fuß, Felix Rangetiner netzte ein - 3:1 (42.). Herb für Großarl: 2:1-Torschütze Christoph Diess musste nur wenige Augenblicke nach seiner Bude verletzungsbedingt raus, wurde von Alexander Mayr ersetzt (26.).

In der zweiten Halbzeit fanden die Pongauer besser ins Spiel und drückten mächtig auf die Tube. Den Lohn gab's - wenn auch spät. In der 81. stellte Harald Toferer auf 3:2 und nachdem Stuhlfelden schon das Siegerbier eingekühlt hatte, biss Matthäus Hettegger in der dritten Minute der Nachspielzeit zu - 3:3 (93.).

Für den USV Stuhlfelden gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Hingegen erfreulich: Die Oberpinzgauer bleiben mit diesem Remis zumindest bis heute Abend auf Platz vier. Indes ist der USV Großarl mit 13 Punkten aus fünf Partien weiterhin ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Darüber hinaus gehören die Pongauer mit 25 geschossenen Toren offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Süd.

1. Klasse Süd: USV Stuhlfelden 3:3 (3:1) USV Großarl

9 Jakub Sviatko 1:0

20 Gabor Sztancs 2:0

23 Christoph Diess 2:1

42 Felix Rangetiner 3:1

82 Harald Toferer 3:2

93 Matthaeus Hettegger 3:3

