2:1 nach 0:1: St. Martin/L. schafft gegen Lend den Turnaround

Details Samstag, 25. September 2021 13:27

Nachdem der bis dato einzige Saisonsieg des UFC St. Martin/L. (3:0 gegen Filzmoos) aus einer Strafbeglaubigung resultiert worden war, gab's für die Mannen von Übungsleiter Gottfried Hörzer gestern Freitag gegen den SV Lend erstmals am grünen Rasen die volle Punkteausbeute. Goalgetter Melih Kirim brachte die Gäste im Eiltempo voran, Philipp Rier glich aus, ehe Daniel Hohenwarter zum vielumjubelten 2:1-Sieg abdrückte.

Fotocredit: UFC St. Martin/L. (ARCHIVBILD)

Lend schockte St. Martin früh

Das Jubiläumsjahr (50-jähriges Bestehen) verlief für den UFC St. Martin bislang alles andere als Wunsch, sprangen aus den ersten neun Runden mikrige vier Points heraus. Den bisher einzigen Saisonsieg gegen Filzmoos? Gab's am grünen Tisch. Dass gegen Lend nun der erste Erfolg am Rasen eingefahren wurde, freute Sektionsleiter Gerald Leitinger umso mehr: "In den Spielen zuvor hat man schon gemerkt, dass es in die richtige Richtung geht. Der gestrige Sieg war Balsam auf die Seele, ein echter Befreiungsschlag." Dabei startete das Aufeinandertreffen mit der Nemes-Truppe semioptimal. Leitinger: "Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war eher bescheiden und mit vielen Fehlern." Nicht allzu weit hergeholt, dass Lend-Knipser Kirim einen 20-Meter-Hammer ins rechte untere Eck feuerte, auf 0:1 stellte (6.). "Mit fast 100 km/h", staunte auch Leitinger. Erst gegen Ende des ersten Spielabschnitts konnten die Hausherren für eine ausgeglichene Partie sorgen. Weitere Höhepunkte blieben allerdings aus.

Hausherren stellten Spielverlauf auf den Kopf

Die Pausenansprache auf Seiten der St. Martiner dürfte gewirkt haben, denn im zweiten Durchgang präsentierten sich die Burschen aus dem unteren Saalachtal wesentlich dominanter und zielorientierter. Leitinger legte gar noch einen drauf: "Der wohl beste Saisonauftritt." Nachdem die Heimelf mit viel Ballbesitz immensen Druck aufgebaut hatte, gab's in der 70. Minute den verdienten Lohn: Riers Fernschuss aus 25 Metern detonierte im linken oberen Knick - 1:1. Weil die Gäste ein, zwei Offensivmomente nicht vergolden konnten und Hohenwarter nach einem Corner einnickte, war der Spieß nach 80 Minuten komplett umgedreht. Lends Schlussoffensive brachte fortan keine Ernte, die St. Martiner indes den knappen Vorsprung über die Runden.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!