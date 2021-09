In der Schlussphase mit zehn Mann: Wie Löwen kämpfendes Mariapfarr knöpft Leader Mittersill ein Remis ab

Details Montag, 27. September 2021 12:23

Im einzigen Sonntagsspiel der 1. Klasse Süd hätte der Tabellenführer SC Mittersill mit einem Sieg den Vorsprung auf seinen ersten Verfolger ausbauen können. Weil aber ein kämpferisch starker USC Mariapfarr nach dem zwischenzeitlichen 1:2-Rückstand eine tolle Moral bewies und in Unterzahl die Schotten dicht machte, wurde daraus nichts. Unterm Strich mussten sich die Mittersiller mit einem 2:2-Remis begnügen.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Zahlenmäßiger Gleichstand zur Pause

"Man hat gemerkt, dass Mittersill unbedingt Meister werden möchte", staunte Mariapfarr-Coach Thomas Zehner über einen äußerst kompakten Gegner nicht schlecht. Die Gäste aus dem Oberpinzgau waren zwar die spielerisch stärkere Mannschaft, in Führung schossen sich allerdings die Lungauer: Bei einem Missverständnis zwischen Innenverteidiger und Tormann spritzte David Lerchner dazwischen, stellte auf 1:0 und schlug vor lauter Freude akrobatisch einen Salto. Die Reaktion des Tabellenführers ließ nicht lange auf sich warten: Wenige Momente nach der gespielten halben Stunde drückte Viertler, Mittersills Torjäger vom Dienst, zum 1:1 ab (31.).

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Mariapfarr mauerte sich zum Punkt

Viertler sollte in der 56. Minute neuerlich in Erscheinung treten, als er seine Crew mit seinem mittlerweile 19. Saisontreffer erstmals voranbrachte - 1:2. Im weiteren Verlauf beäugte Zehner Sitzer auf beiden Seiten und ein recht ausgeglichenes Chancenverhältnis. Ekstase pur gab's, nachdem Kapo Michi Mandl das Runde mit links formvollendet in die Maschen setzte und somit den 2:2-Ausgleich besorgte (83.). Weil Essl im Anschluss mit der Ampelkarte verfrüht unter die Dusche geschickt wurd (85.), mussten die zehn übriggebliebenen Lungauer mit Mann und Maus verteidigen. "Mittersill hat ordentlich angedrückt. Zum Glück hat unser Torwart mehrere Male das 2:3 verhindern können", schnaufte Zehner nach der finalen Abwehrschlacht kräftig durch.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!