USK Rauris entscheidet Duell im Mittelfeld der Liga mit 1:3 Auswärts für sich!

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 21:16

In der 11. Runde der 1. Klasse Süd empfing der SV Lend den USK Rauris. Ein Topduell im Mittelfeld der Liga. Beide Mannschaften versuchen nun diese drei Punkte einzusammeln, um sich eine gute Platzierung in der Tabelle zu ergattern. Der USK Rauris konnte dieses Spiel für sich entscheiden und befindet sich nun in Tuchfühlung zum Spitzenfeld der Liga. Diesen Schwung möchte man nun in die kommenden Runden mitnehmen. Man kann gespannt sein, wohin diese Reise noch gehen wird.

Kampfbetontes Duell sorgt für wenig Spielfluss

Bereits in den Anfangsminuten merkte man auf beiden Seiten die Brisanz dieses Duells. Die duellierenden Teams schenkten sich nichts. Somit wurde in den ersten 30. Minuten der Schwerpunkt auf intensive Zweikämpfe gelegt. Im Anschluss gelang den Gästen aber der erste Treffer im Spiel. Ein wichtiges Tor in dieser Phase des Spiels. Eberharte schickte Scherer auf die Reise. Der Offensivmann ließ sich nicht zweimal bitten und stellte vor dem Pausenpfiff auf 0:1 für den USK Rauris.

Leistungssteigerung wurde mit Sieg belohnt

Nach dem Wiederanpfiff legten die Gäste aus Rauris einen Gang zu. Dies wurde prompt mit dem 0:2 in der 48. Minute belohnt. Nach einer sehenswerten Kombination über 4 Stationen wurde Eberharter gekonnt eingesetzt. Der Goalgetter nutzte seine Chance und baute die Führung aus. Die Heimelf aus Lend probierte viel, konnte aber nicht die passende Antwort auf dem Rasen geben. Bereits in der 54. Minute gelang dem USK Rauris der nächste Treffer. Essl erhöhte auf 0:3. Ein wichtiger Treffer in dieser Phase des Spiels, denn in der 59. Minute musste man einen Platzverweis verdauen. Der SV Lend witterte seine Chance, um wieder in Spiel zurückzukommen. Man konnte zwar auf 1:3 durch Topcu verkürzen, der Treffer kam aber etwas zu spät. Somit blieb es bei einem 1:3 Auswärtserfolg des USK Rauris gegen den SV Lend.

Daniel Mühlthaler, Sektionsleiter USK Rauris;“ Wir wollten von Anfang an dem Gegner unser Spiel aufdrücken. Dies gelang aber nicht wie gewünscht, somit wurde es in der Anfangsphase ein Kampfbetontes Spiel. In der zweiten Halbzeit schalteten wir einen Gang hinauf. Somit konnten wir das Ergebnis in die Höhe schrauben und den wichtigen Auswärtserfolg fixieren.

