SC Mittersill zeigt erneut groß auf! 3:0 Heimerfolg gegen den SK Lenzing!

Details Montag, 04. Oktober 2021 18:58

In der 11. Runde der 1. Klasse Süd empfing der SC Mittersill den SK Lenzing zum Duell. Die Heimmannschaft aus Mittersill präsentiert sich in dieser Spielzeit sehr konstant und ließ auch in dieser Runde nichts anbrennen. Durch ein 3:0 gegen den SK Lenzing bestätigte man die Frühform und konnte sich im Titelrennen etwas Luft verschaffen. Die Konkurrenz schläft nicht, daher wird es bis zum Ende der Saison ein spannendes Titelrennen, wo keine längeren Schwächephasen erlaubt sind.

SC Mittersill spielt munter drauf los

Bereits in den Anfangsminuten wurden ersichtlich wer die Tabelle in der Liga anführt. Die Mittersiller starteten sehr konzentriert in das Spiel und konnten sich bereits früh gefährliche Abschlussmöglichkeiten erarbeiten. Lenzing musste sich in dieser Phase des Spiels vermehrt auf die Defensive konzentrieren. Schaffte es aber die zahlreichen Angriffsversuche abzuwehren. Bis zur 39. Minute ging es in dieser Gangart weiter, ehe Steger der erste Treffer im Spiel gelang. Nach einer sehenswerten Kombination über das gesamte Spielfeld wurde der Ball via Distanzschuss aufs Tor gezirkelt. Der Lenzinger Torhüter konnte den Ball nur abprallen lassen. Viertler setzte nach und legte gekonnt für Steger auf, der den Ball ins leere Tor einschob. Ein wichtiger Treffer für den SC Mittersill, der für eine verdiente 1:0 Pausenführung sorgte.

Lenzing fand kein Rezept

In der zweiten Halbzeit erwischte der SK Lenzing einen guten Start ins Spiel. Man erarbeitete sich einige gute Abschlussmöglichkeiten, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. Mittersill überstand die Druckphase der Gäste unbeschadet und hatte im Anschluss wieder die größeren Spielanteile. Dies führten in der 58. Minute zum nächsten Treffer im Spiel. Schneider setzte sich durch und erhöhte auf 2:0. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Viertler gelang ein weiterer Treffer zum 3:0 Endstand.

Heribert Entacher, Trainer SC Mittersill;“ Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert, leider verpassten wir es in der ersten Halbzeit die zahlreichen Chancen zu verwerten. In der zweiten Halbzeit gelang die Entscheidung im Spiel. Ein insgesamt souveräner Auftritt der gesamten Mannschaft!“

