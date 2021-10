SK Taxenbach bestätigt Topplatzierung in der Liga! 5:0 Heimerfolg gegen den USV Großarl!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 21:23

In der 13. Runde der 1. Klasse Süd empfing der SK Taxenbach den USV Großarl. Die Heimmannschaft präsentiert sich in einer bestechenden Form und konnte dies am aktuellen Spieltag sehenswert bestätigen. Mit 5:0 konnte man das Kräftemessen gegen den USV Großarl für sich entscheiden und somit weiterhin die Topplatzierung in der Tabelle bestätigen. Diese Leistung macht sicherlich Lust auf mehr!

Druckvolle Anfangsphase der Heim-Elf

Bereits in den Anfangsminuten konnte der SK Taxenbach mit viel Offensivdrang agieren. Dies führte früh im Spiel zum ersten Treffer. Deep wurde ideal bedient und stellte in der 1. Minute auf 1:0. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn in der 11. Minute war es erneut die Heimmannschaft, die einen Treffer bejubeln durfte. Eibel nutzte seine Chance und zirkelte einen Freistoß gekonnt in die Maschen. Die Gäste aus Großarl probierten in der Folge aktiver zu agieren, fanden aber kein Durchkommen an der stabilen Abwehr der Taxenbacher. Somit blieb es in der Halbzeit bei einer 2:0 Führung für die Heim-Elf.

Großarl steckte nicht auf

Nach dem Wiederanpfiff verflachte das Spiel etwas. Die Gäste aus Großarl fanden nicht die passende Antwort auf die brandgefährlichen Angriffsversuche der Taxenbacher. Bis zur 54. Minute hielt die Defensive stand, ehe Eibel erneut erhöhen konnte. Die Offensive des SK Taxenbach hatte aber noch nicht genug, denn Deep und Eder schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe und sicherten ihrer Mannschaft somit einen wichtigen Heimerfolg.

David Pfisterer, Sektionsleiter SK Taxenbach;“ In der Anfangsphase waren wir klar überlegen, verpassten es aber die zahlreichen Chancen im Tor unterzubringen. Insgesamt war es eine sehr starke Leistung unserer Mannschaft!“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!