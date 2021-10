USV Stuhlfelden feiert sehenswertes Torfestival! 9:0 gegen UFC St. Martin/L.!

Details Dienstag, 26. Oktober 2021 10:28

In der 14. Runde der 1. Klasse Süd empfing der USV Stuhlfelden den UFC St. Martin/L. Die Heim-Elf zeigte bisher ansehende Leistungen und wollte auch an diesem Spieltag der Favoritenrolle gerecht werden. Dieses Vorhaben wurde sehenswert in die Tat umgesetzt. Mit 9:0 entschied man das Duell gegen den UFC St. Martin/L. für sich. Ein wichtiger Sieg, der sicherlich Lust auf mehr macht. Die Gäste aus St. Martin/L. mussten einen schmerzhaften Dämpfer hinnehmen, haben aber bereits in der kommenden Runde die Möglichkeit auf Wiedergutmachung.

Offensivpower auf den Rasen gebracht

Bereits in den Anfangsminuten wurde ersichtlich, welche Mannschaft auf Sieg spielte. Der USV Stuhlfelden versteckte sich nicht und erspielte sich Chance um Chance. Dies führte bereits in der 6. Minute zum ersten Treffer im Spiel. Nach einer gekonnten Vorarbeite von Steiner wurde Sztancs ideal bedient, der zur wichtigen 1:0 Führung einnetzte. Dabei sollte es aber nicht bleiben, denn Rangetiner konnte in der 16. Minute auf 2:0 erhöhen. Die Gäste aus St. Martin/L. konnten dem nur wenig entgegensetzen, mussten sich somit vermehrt auf die eigene Defensive konzentrieren. In der 19. Minute war es erneut die Heim-Elf die einen Treffer bejubeln durfte. Bavolar war zur Stelle und erhöhte auf 3:0. In der 36. Minute wurde das Ergebnis durch Wallner auf 4:0 in die Höhe geschraubt. In der 45. Minute, kurz vor dem Pausenpfiff, hatten die Gäste die große Chance, um zu verkürzen. Der fällige Elfmeter konnte aber durch eine starke Parade des Heimtorhüters pariert werden.

Stuhlfelden hatte noch nicht genug

Nach dem Wiederanpfiff zeigte Sztancs richtig auf! Innerhalb von 4. Minute verbuchte der Offensivmann einen lupenreinen Hattrick. Der schönste Treffer gelang in der 52. Minute, als Sztancs den gegnerischen Torhüter aus 38 Meter überhob. Neuer Spielstand nach 53. Minuten, 7:0 für den USV Stuhlfelden. Den Schlusspunkt setzten Altenberger und Huber, die einen ungefährdeten 9:0 Heimerfolg fixierten.

Christoph Huber, Trainer USV Stuhlfelden;“ Wir haben eine tolle Mannschaft und eine große Qualität im Kader. Durch die Niederlage von Mittersill, war dieser Samstag extrem wichtig und jetzt gehen wir in die letzte Trainingswoche und bereiten uns auf das letzte schwere Auswärtsspiel gegen Rauris vor!“

