Joker Halili bewahrt Mittersill vor Derby-Schmach

Details Montag, 28. März 2022 09:29

Der USV Hollersbach hat im Oberpinzgau-Derby für eine Überraschung gesorgt und dem SC Mittersill ein 2:2-Remis abgeknöpft. Dabei war es der Underdog, der stets vorgelegt hatte und sich zweimal in Front geballert hatte. Während die Hollersbacher über ein nicht unwichtiges Erfolgserlebnis jubeln, setzte es für den SCM im Titelrennen einen empfindlichen Dämpfer.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Meisterkandidat ließ im Derby Federn

Nicht zuletzt aufgrund der Tabellensituation ging Mittersill als Favorit in dieses Nachbarschaftsduell. Jubelstimmung kam nach 20 Spielminuten allerdings auf Seiten der Hollersbacher auf: Philip Zingerle brachte den Außenseiter in Front - 0:1. Die Antwort der Hausherren ließ eine Zeit lang auf sich warten, so sorgte Manuel Steger erst nach dem Seitenwechsel für den zahlenmäßigen Gleichstand - 1:1 (55.). Wer glaubte, dass die Entacher nun zum Turnaround ansetzen, der irrte. Das Gegenteil trat ein. Manuel Rieder sorgte für lange Mittersiller Gesichter, als er seine Farben im Schlussakt neuerlich auf die Siegerstraße lotste - 1:2 (81.). Fünf Minuten danach stach zur Freude des SCM ein Joker: Der erst 17-jährige Drilon Halili sicherte seinem Team in diesem so prestigeträchtigen Derby zumindest das eine Pünktchen - 2:2 (86.).

Titelkampf: Mittersill nun der Jäger

Der Derbyausgang ist für Mittersill nicht zufriedenstellend. Die Entacher-Boys liegen in der Tabelle nun drei Points hinter Stuhlfelden auf Platz zwei, haben aber ein Spiel weniger am Konto. Stotternder Motor: In den letzten fünf Partien ließ der Herbstmeister definitiv zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs. Währenddessen wurde in Hollersbach kräftig Selbstvertrauen getankt - auch wenn sich das Derby-Remis tabellarisch gesehen nicht wirklich auswirkt. Der USV tritt als Tabellenzwölfter weiterhin auf der Stelle.

1. Klasse Süd: SC Mittersill – USV Hollersbach, 2:2 (0:1)

87 Drilon Halili 2:2

81 Manuel Rieder 1:2

56 Manuel Steger 1:1

20 Philip Zingerle 0:1