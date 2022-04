Auch Radstadt knöpft Herbstprimus Mittersill ein Remis ab

Details Sonntag, 03. April 2022 11:33

Der SC Mittersill muss weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2022 warten! Nachdem der Herbstmeister der 1. Klasse Süd schon am vergangenen Wochenende im Derby gegen Hollersbach remisiert hatte, kam man im gestrigen Gastspiel beim UFC Radstadt ebenfalls nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Leader Stuhlfelden ließ im Titelkampf ebenfalls Federn. Indes riecht Verfolger Flachau nach dem 3:1-Sieg in Rauris Lunte.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Wieder kein Sieg für Mittersill

Den Mittersillern glückte an der Radstädter Ennsfieldroad ein Sahnestart, Thomas Brugger traf nach nur wenigen Momenten blitzartig zur Führung (1.). Hinterher setzten die Pongauer zum Turnaround an - mit Erfolg. Top-Torjäger Marco Moises stellte in Minute 19 die Ausgangssituation wieder her, nach dem Pausentratsch brachte Bajram Musljije seine Farben erstmalig voran (57.). Ein Goal von Manuel Steger bewahrte Mittersill schließlich vor einer Niederlage (64.).

Stuhlfelden strauchelt gegen Lenzing, Flachau lauert

Ebenfalls keine drei Punkte gab's an diesem Wochenende für den Ligaführenden Stuhlfelden. Die Huber-Crew, die sich zuletzt beim 9:1-Schützenfest in Mariapfarr in Torlaune gezeigt hatte, blieb im eigenen Wohnzimmer gegen Lenzing ohne Goal. Weil am Ende aber auch hinten die Null stand, wurde zumindest ein Körndl geerntet. Zur selben Zeit an einem anderen Ort fuhr der USC Flachau seinen achten vollen Saisonerfolg ein. Die Schützlinge von Übungsleiter Gerhard Jäger behielten in Rauris dank der Goals von Stadler, Oppeneiger und Skringer mit 3:1 die Oberhand und konnten damit den Rückstand zur Tabellenspitze verringern. Mit einem Spiel weniger am Konto liegen die Flachauer (3.) sechs Points hinter Stuhlfelden.