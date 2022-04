Drei-Tore-Gala! Taxenbachs Kreidl schießt Lend ab

Details Sonntag, 10. April 2022 10:45

In der 19. Runde der 1. Klasse Süd konnte der SK Taxenbach das Nachbarschaftsduell mit dem SV Lend klar mit 3:0 für sich entscheiden. Der Vater des Erfolgs? SKT-Offensivmann Bernhard Kreidl, der alle drei Goals erzielte.

Triplepacker Kreidl als Sargnagel Lends

Knapp sieben Kilometer liegen zwischen den beiden Gemeinden Taxenbach und Lend. In diesem hochbrisanten Derby schlug das Pendel im Verlauf der ersten Hälfte auf die Seite der Hausherren aus. Kurz nach der Stundenmarke brachte Bernhard Kreidl seine Farben mit 1:0 in Front und sorgte damit für einen knappen Vorsprung zur Pause. Nach dem 15-minütigen Break erwischten die Taxenbacher ihre Gäste gleich auf dem falschen Fuß. Quasi mit dem Wiederanpfiff drückte Kreidl ein zweites Mal ab (46.). Und das sollte es aus der Sicht des heimischen Torjägers nicht gewesen sein. Denn wiederum vergingen nur fünf Minuten, ehe der überragende Kreidl seinen Triplepack schnürte - 3:0 (51.).

Mit dem Derbyerfolg im Gepäck kletterten die Lederer-Boys vorübergehend in die Top-3. Am nächsten Wochenende, an dem man gegen Goldegg (Mannschaftsrückzug) gespielt hätte, können die Taxenbacher getrost ihre Füße hochlagern. Lend, aktuell Tabellenvierzehnter, bekommt es indes mit einem weiteren Top-Team der Liga zu tun. Der SVL muss gegen Mittersill ran.

1. Klasse Süd: SK Taxenbach – SV Lend, 3:0 (1:0)

51 Bernhard Kreidl 3:0

46 Bernhard Kreidl 2:0

32 Bernhard Kreidl 1:0