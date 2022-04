10:2! Torfabrik Stuhlfelden fliegt der 2. Landesliga Süd entgegen

Details Sonntag, 17. April 2022 12:42

Ganz ehrlich: Wer soll den USV Stuhlfelden noch stoppen? In der 20. Runde der 1. Klasse Süd nahmen die Blau-Gelben aus dem Oberpinzgau den FC Bad Gastein mit 10:2 auseinander. Die von Coach Christoph Huber trainierten Kicker halten bei mittlerweile 77 Saisongoals (im Schnitt 4,05 pro Partie) und ziehen in der Liga einsam ihre Kreise.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Stuhlfelden nahm Bad Gastein an die Kandare

Dass die Stuhlfeldner wissen, wo die Hütte steht, konnten sie in der laufenden Saison eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im gestrigen Duell mit Bad Gastein zeigten sich die Huber-Schützlinge einmal mehr von ihrer gnadenlosen Seite. Nachdem sich der Spielstand zur Pause (3:0) nach Goals von Sviatko (15.), Winkler (18.) und Bavolar (35.) noch einigermaßen in Grenzen gehalten hatte, wurd's für den Gast aus dem Gasteinertal in Durchgang zwei ziemlich übel. Zwar glückten Ünalan (60.) und Karakaya per Freistoß (70.) die Treffer zum zwischenzeitlichen 5:1 bzw. 8:2, das Toreschießen wurde an diesem Nachmittag aber dann doch dem überlegenen Tabellenführer überlassen. Ein weiterer Viererpack von Bomber Bavolar (59., 63., 68., 88.) sowie ein doppelter Rangetiner (51., 84.) und Oberlechner (65.) sorgten nicht für das erste Schützenfest in dieser Saison.

Vorsprung ausgebaut

Weil Mittersill im Parallelspiel gegen Lend nicht über ein 3:3-Remis hinauskam, beträgt der Abstand in der Tabelle nun schon fünf Zähler, wobei für Stuhlfeldens zweitplatziertem Nachbarn noch eine Nachtragspartie ansteht.