Lenzing triumphiert gegen heimanfällige Flachauer

Details Dienstag, 19. April 2022 19:02

Am gestrigen Ostermontag musste der USC Flachau zuhause einen vollen Punkteverlust verdauen. Die in dieser Saison heimanfälligen Jäger-Männer unterlagen dem SK Lenzing mit 0:2.

Coach Brunner sagte Endergebnis richtig vorher

Nachdem die ersten 45 Minuten torlos über die Bühne gegangen waren, brachte Lenzings Top-Torjäger Lukas Wimmer die Gäste in der 56. Spielminute in Front, ehe Kollege Samuel Gruber inmitten der Schlussviertelstunde den Sack zumachte (80.). Richtiges Gespür: Lenzing-Coach Markus Brunner hatte tags zuvor im Zuge des Ligaportal-Expertentipps fest an einen 2:0-Sieg seiner Mannen in Flachau geglaubt.

Flachau "dahoam" nicht sattelfest

Somit blieben die Flachauer vor heimischer Kulisse schon zum achten Mal in der laufenden Saison ohne Sieg. Lediglich gegen Filzmoos (7:0) und St. Martin/L. (2:1) streifte man zuhause die volle Maut ein. Mit sechs Siegen, zwei Remis und einer Niederlage ist der USC dafür das aktuell zweitbeste Auswärtsteam der Liga.

1. Klasse Süd: USC Flachau – SK Lenzing, 0:2 (0:0)

80 Samuel Gruber 0:2

56 Lukas Wimmer 0:1