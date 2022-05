Radstadt schickt St. Martin/L. tor- und punktelos nach Hause

Details Sonntag, 01. Mai 2022 23:51

Der UFC Radstadt setzte sich fast schon standesgemäß gegen den in der Tabelle weiter unten platzierten UFC St. Martin/L. mit 4:0 durch. Als Favorit rein, als Sieger raus - die Radstädter konnten an der eigenen Ennsfieldroad alle Erwartungen erfüllen.

Moises mit spätem Führungstreffer

In einer unterm Strich recht ausgeglichenen ersten Halbzeit gehörte den Gästen aus St. Martin/L. die Anfangsphase, gegen Ende hin erlangten schließlich die favorisierten Radstädter Oberwasser. In der 41. Spielminute erzielte Marco Moises das 1:0. Wenige Augenblicke später hatte der Goalgetter der Pongauer gar noch den zweiten Treffer auf dem Fuß, ehe der Referee die Akteure zur Pause bat.

Radstadt sorgte im Finish für glasklare Verhältnisse

Und auch im zweiten Spielabschnitt wurde mit Goals lange gegeizt. In der Schlussviertelstunde ballerte sich Radstadt dann förmlich zum 12. Saisonsieg. Erst schloss Mario Hoffmann einen Konter über links zum 2:0 ab (77.), dann schob Benjamin Seebacher nach Rathgeb-Freistoß am zweiten Pfosten ein (81.), ehe Andreas Tripolt in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt sorgte - 4:0 (93.).

1. Klasse Süd: UFC Radstadt – UFC St. Martin bei Lofer, 4:0 (1:0)

93 Andreas Tripolt 4:0

81 Benjamin Seebacher 3:0

77 Mario Hoffmann 2:0

41 Marco Moises 1:0