Radstadt nimmt zehn Rauriser hops

Details Samstag, 07. Mai 2022 02:46

In der 24. Runde der 1. Klasse Süd musste der USK Rauris gegen den UFC Radstadt eine schmerzhaft hohe Heimniederlage einstecken. Die Männer von Spielertrainer Eduard "Edi" Wimberger, die knapp 75 Minuten in Unterzahl agieren mussten, unterlagen in der heimischen Sonnblickarena klar mit 0:5.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Hubers Platzverweis spielte Gäste in die Karten

Den Start in die Freitagabendpartie hatten sich die Rauriser definitiv anders vorgestellt. Weil Keeper Huber alle Register zog und wegen Verhinderung einer klaren Torchance die Rote Karte sah, mussten die Gastgeber ab der 16. Spielminute mit zehn Mann auskommen. Daraus konnten die Radstädter erst spät in der ersten Halbzeit ihren Nutzen ziehen - Benjamin Seebacher stellte kurz vor dem Break auf 0:1 (43.).

Wallner-Schützlinge ließen keine Zweifel mehr aufkommen

Ein Doppelschlag zu Beginn des zweiten Durchgangs drehte den aufopferungsvoll kämpfenden Wimberger-Jungs wohl endgültig den Gashahn zu. Erst netzte Hoffmann ein (48.), nur fünf Minuten später legte Moises mit seinem 28. Saisontreffer nach. Radstadts bester Torjäger sollte in Minute 66 abermals im Rampenlicht stehen, als er vom Elferpunkt fürs 0:4 sorgte. Und weil Führungstorschütze Seebacher im Finish noch seinen Zweierpack schnürte (82.), schloss sich in der Rauriser Sonnblickarena irgendwie der Kreis.

Rauris-Misserfolg hält an, Radstadt im Flow

Während die Wimberger-Crew zum fünften Mal hintereinander ohne Punkt und Torerfolg blieb, strotzt man im Lager der Ennspongauer nur so nach Selbstvertrauen. Radstadts stolze Frühjahrsbilanz bislang? Sieben Spiele, davon fünf Siege und zwei Unentschieden. Am nächsten Spieltag wartet auf die Wallner-Boys jedoch ein richtiger Gradmesser - da bekommt man es zuhause mit Leader Stuhlfelden zu tun. Rauris, das eigentlich im Filzmooser Mützenstadion antreten müsste, ist wegen des Mannschaftsrückzugs der Pongauer spielfrei.

1. Klasse Süd: USK Rauris – UFC Radstadt, 0:5 (0:1)

82 Benjamin Seebacher 0:5

66 Marco Moises 0:4

53 Marco Moises 0:3

48 Mario Hoffmann 0:2

43 Benjamin Seebacher 0:1