Klarer 6:1-Erfolg hievt Stuhlfelden in die 2. Landesliga Süd

Details Samstag, 04. Juni 2022 11:36

Der USV Stuhlfelden hat die Rückkehr in die 2. Landesliga Süd perfekt gemacht! Die Männer von Übungsleiter Christoph Huber ließen im Gastspiel bei Underdog UFC St. Martin/L. keine Zweifel aufkommen und setzten sich summa summarum mit 6:1 durch. Somit wurde eine bärenstarke Saison verdientermaßen mit dem Meistertitel gekrönt.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Leader erfüllte seine Favoritenrolle

Die favorisierten Oberpinzgauer legten den Grundstein zum späteren Erfolg schon in Hälfte eins und konnten sich rund um die Halbstundenmarke einen recht komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung erarbeiten. Routinier Schnitzhofer mit der Führung (28.), die Rangetiner nur kurz darauf verdoppelte (30.).

Zweitgennanter sollte in Spielminute 53 neuerlich im Fokus stehen, als er mit seinem zweiten Treffer für noch klarere Verhältnisse sorgte. Zwar glückte den Hausherren durch Haider das zwischenzeitliche 1:3 (53.), die weiteren Highlights waren jedoch für den Ligadominator reserviert: Steiner (65.), Bavolar (78.) und Huber (82.) besorgten am Ende einen souveränen 6:1-Auswärtserfolg, der für die Stuhlfeldener Titel und Aufstieg bedeutete.

Stuhlfelden das Nonplusultra der 1. Klasse Süd

Fünf Lenzen nach dem Abstieg aus der 2. Landesliga Süd ist der USV Stuhlfelden nun wieder retour in der Sechstklassigkeit. Absolut gerechtfertigt, war man doch in dieser Spielzeit in allen Belangen das beste Team der Liga. Die Huber-"Buam" erzielten nicht nur die meisten Tore (101), sondern stellten im Gegenzug mit lediglich 23 kassierten Gegentreffern die stabilste Defensive der Liga.