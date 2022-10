Radstadt entscheidet Elf-Tore-Spektakel für sich

Details Montag, 24. Oktober 2022 21:57

Ganze elf Treffer bekam man im Spiel zwischen dem USV Großarl und dem UFC Radstadt zu sehen. Das bessere Ende gab's dabei für die Ennspongauer, die sich mit 6:5 durchsetzten.

Momentum sprang hin und her

An einem Fußballnachmittag, den die Beteiligten wohl so schnell nicht vergessen werden, glückte Radstadts Dibran Azizi der Führungstreffer (9.). Nachdem Christoph Diess (10.) und Simon Lehner (23.) für den Turnaround gesorgt hatten, drehten die Gäste den Spieß kurz vor dem Pausentratsch wieder um. Erst sorgte Bajram Muslija für den 2:2-Ausgleich (39.), ehe sich durch den geschnürten Doppelpack von Dibran Azizi ein gewisser Kreis schloss (43.).

Durch die Treffer von Maximilian Hettegger (50.) und Nikolai Toferer (60.) holten sich die Großarler das vielzitierte Momentum auf ihre Seite zurück. Fast schon symptomatisch für diese Partie schlug Radstadt aber neuerlich Radau. Weil Daniel Ratgeb gleich doppelt zustach (65., 85.) und sich auch Benjamin Seebacher (76.) in den Spielbericht eintrug, war das Wallner-Kollektiv endgültig auf Kurs Auswärtssieg. Jurica Kljajic sorgte in der 88. Minute noch einmal für hochspannende Schlussminuten - an der Punktevergabe sollte sich aber nichts mehr ändern.

1. Klasse Süd: USV Großarl – UFC Radstadt, 5:6 (2:3)

88 Jurica Kljajic 5:6

85 Daniel Ratgeb 4:6

76 Benjamin Seebacher 4:5

65 Daniel Ratgeb 4:4

60 Nikolai Toferer 4:3

50 Maximilian Hettegger 3:3

43 Dibran Azizi 2:3

39 Bajram Muslija 2:2

23 Simon Lehner 2:1

10 Christoph Diess 1:1

9 Dibran Azizi 0:1