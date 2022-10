Dank bockstarker erster Halbzeit: Radstadt bezwingt Lenzing

Details Montag, 31. Oktober 2022 11:57

Der UFC Radstadt hat sich in der 13. Runde mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SK Lenzing in die Top-3 der 1. Klasse Süd katapultiert. Den Grundstein zum vollen Erfolg legten die Ennspongauer in Halbzeit eins, führten zum Pausentee schon luxuriös mit 3:0.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Käse war zur Pause gebissen

"Die erste Halbzeit war die beste Halbzeit, die wir in dieser Saison gespielt haben", schwärmte Radstadt-Coach Andreas Wallner in höchsten Tönen. Nachdem Johannes Kolb in der 21. Minute mit Köpfchen den Torreigen eröffnet hatte, legte Oldie Wolfgang Krof per Blitz-Doppelpack nach (26., 28.).

Erst nach dem Seitenwechsel gelang es den Gästen aus Lenzing, besser dagegenzuhalten. Während das bis dato sehr kampfstarke und lauffreudige Wallner-Kollektiv auf Verwaltungsmodus umswitchte, fanden die Lenzinger immer besser in die Partie. Mehr als der Ehrentreffer, den übrigens Radstadt-Pechvogel Alban Azizi beisteuerte (71.), sollte den Brunner-Buben an diesem Nachmittag allerdings nicht vergönnt sein. Im Zwischenklassement der 1. Klasse Süd tauschten die beiden Konkurrenten die Plätze: Radstadt ist nun Dritter, Lenzing Vierter.