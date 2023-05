Meister Mittersill auch gegen Annaberg Meister-Like

Details Montag, 08. Mai 2023 13:03

Der SC Mittersill hat auch Spiel eins nach dem vorzeitig eingefahrenen Meistertitel äußerst positiv gestalten können. Der frischgebackene Champion der 1. Klasse Süd schickte den FC Annaberg-Lungötz mit einer 6:0-Packung nach Hause.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

"Wollen ungeschlagen bleiben"

"Wir sind überglücklich", frohlockte Dominik Schneider, der Sportliche Leiter der Mittersiller. In der Vorwoche hatten sich die Oberpinzgauer mit einem 6:0-Erfolg in Rauris das Meisterstück frühzeitig gekrallt, nun zuhause gegen Annaberg noch einen draufgepackt. Vor 150 Besuchern geigte der 1. Klasse-Süd-Champion abermals groß auf. Josef Viertler per Zweierpack (19., 27.), Durmus (4.) und Meilinger (21.) sorgten relativ rasch für glasklare Verhältnisse.

Nach dem Seitenwechsel krönte Viertler seine herausragende Leistung mit dem geschnürten Hattrick (59.), ehe Manuel Steger in Minute 67 zum 6:0 einnetzte. Satt sind die Mittersiller aber noch lange nicht. "Die Saison ist für uns noch nicht vorbei. Wir wollen in der Liga unbedingt ungeschlagen bleiben", verfolgt Schneider mit seinen Schützlingen ein klares Ziel. Das Restprogramm für die Hanser-Männer? Lend (A), Lenzing (H), Großarl (A) und Flachau (H).

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei