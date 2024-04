Annaberg stößt Zeller aus Top-3

Details Samstag, 13. April 2024 08:57

Nach den zwei Auftakterfolgen gegen St. Martin/L. (4:0) und Mariapfarr (2:1) ist der FC Annaberg-Lungötz auch im dritten Spiel des neuen Jahres siegreich geblieben. Die Lammertaler setzten sich am Freitagabend auswärts beim FC Zell am See mit 3:1 durch und sorgten gleichzeitig dafür, dass die Bergstädter aus den Top-3 purzelten.

Fotocredit: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

Annaberger Chancenverwertung brach Zell das Genick

Für die Zeller war im gestrigen Heimspiel gegen Annaberg nichts mit voller Kapelle. "Momentan haben wir mit Personalproblemen zu kämpfen. Gestern haben sogar zwei kränkliche Spieler spielen müssen", erzählte Coach Heribert Entacher von einem leicht entkräfteten Zell-Lager. Das Duell mit dem Klub aus dem Lammertal startete für die Bergstädter denkbar schlecht. In einer laut Annaberg-Coach Gerhard Oberthaler "total ausgeglichenen" ersten Halbzeit zeigte sich der Gast hocheffizient. Kevin Wohlesser und ein doppelter Marc Buchegger (30., 36.) brachten ihre Farben relativ flott auf Siegkurs.

Heimische Druckphase flaute nach und nach ab

Mit dem Rücken zur Wand stehend ging Zell nach der Pause voll ins Risiko. "So richtig zwingend sind sie aber nur in den ersten 10, 15 Minuten geworden", stellte Oberthaler fest. In diesem Zeitraum traf Erik Eibl erst zum 1:3 (46.), ehe Liga-Bomber Brkic und Budweiser zwei Top-Chancen ausließen. "In der zweiten Halbzeit hab' ich ein Spiel auf ein Tor gesehen. Mehr als ein Tor war für uns aber nicht drin", bilanzierte Entacher.

Lammertaler haben Lust auf mehr

Mit der bisherigen, höchst erfreulichen 2024er-Bilanz (drei Siege aus drei Spiele) ist Annaberg endgültig in der oberen Tabellenhälfte der 1. Klasse Süd angekommen. Wird die Umdrehungsfrequenz weiterhin so hoch gehalten, könnte für die Oberthaler-Crew im besten Fall der dritte Platz herausspringen. Für ein Mitspracherecht im Meisterrennen ist der Rückstand aber zu groß. "Heuer geht sich diesbezüglich nichts mehr aus. In der nächsten Saison wollen wir aber rechnerisch so lange wie möglich vorne dabei sein", bläst Oberthaler schon jetzt zum großen Angriff.

