Gipfeltreffen ohne Sieger - Bruck und Lenzing teilen die Points

Spitzenreiter SK Bruck und sein erster Verfolger, der SK Lenzing, haben sich im Gipfeltreffen der 1. Klasse Süd mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Nachdem Liga-Bomber Fabrice Maahs die Heimischen in Führung gebracht hatte, zwickten die Gäste - wie schon in den Runden zuvor - erst im Endspurt zu. Der Punkteabstand im Zwischenklassement bleibt somit gleich: Bruck zwei vor Lenzing.

Maahs legte mit Saisongoal 23 vor

"Wir haben versucht, Lenzing gleich einmal anzupressen. Unterm Strich hab' ich eine intensive und ausgeglichene erste Halbzeit gesehen", resümierte Bruck-Coach Uwe Deussen. Nachdem die Lenzinger dem Führungstreffer gleich zweimal ins Auge geschaut hatten, Rutterschmid aber ebenso oft gescheitert war, nutzten die Brucker die Gunst der Minute. Fabrice Maahs stellte per Flachschuss auf 1:0 (29.) - sein mittlerweile 23. Saisontreffer. "Nach einem individuellen Fehler", beäugte Lenzing-Sektionsleiter Philipp Hainzer, wie der beste Torjäger der Liga fast schon spielend leicht an der Strafraumkante zum Ball kam. Die Gäste waren im Anschluss drauf und dran, noch vor der Pause zurückzuschlagen. "Im letzten Drittel waren wir aber nicht entschlossen genug", fügte Hainzer hinzu.

Lenzing glänzte abermals mit Top-Finish

Nach dem Pausentratsch setzte der Leader vermehrt auf Konter. Gleich zweimal hätte es gut und gerne 2:0 stehen können, allerdings ließen Thomas Wildhölzl und Fabrice Maahs beste Chancen aus. Davon förmlich inspiriert, wurden die Lenzinger in der weiteren Folge immer stärker und stärker. "Sie haben uns dann phasenweise richtig hinten reingedrückt, echt viel Druck gemacht", gab Deussen zu. Und wie schon gegen Flachau und Hollersbach glückte dem Tabellenzweiten auch dieses Mal der so wichtige Treffer erst in den Schlussminuten. Dominic Hofer fand mit seiner Zuckerflanke die Birne von Stefan Reinbacher, der zum vielumjubelten 1:1 einnickte (87.). Momente danach vergab der eingewechselte Simon Gedermann gar noch den Matchball. "Die Leistung war gut, das Ergebnis passt aber nicht so ganz", wollten Hainzer und seine Lenzinger im Spitzenspiel unbedingt die Tabellenführung erobern.

Spannender Fight um den Titel

Somit bleibt an der Spitze der 1. Klasse Süd alles beim Alten. Bruck liegt als Liga-Führender zwei Zähler vor den Lenzingern und hat nach wie vor alles in der eigenen Hand. "Das Ziel war ein positives Ergebnis - das ist uns auch gelungen. Mit den Unentschieden dürfen wir jetzt dann aber aufhören, sonst wird's schwer", meint Deussen. Derweil muss Lenzing auf weitere Strauchler der Brucker hoffen, zudem, no na, die eigenen Hausaufgaben erledigen. "Wir werden weiterhin alles probieren. Seit der Winterpause haben wir den Rückstand von sechs auf zwei Punkte reduzieren können. Im Fußball ist schon so einiges passiert", gibt sich Hainzer offensiv.

