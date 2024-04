14:0! Spitzenreiter Bruck rast nach Unentschieden-Triple auf Siegerstraße zurück

Details Sonntag, 28. April 2024 10:01

Nach drei Remis in Folge hat Tabellenführer SK Bruck wieder einmal voll angeschrieben. Getreu dem Motto: "Wer will noch mal, wer hat noch nicht" zerlegte die Deussen-Bande maßlos überforderte Saalbacher mit 14:0.

Brucker machten früh Ernst

Gerade gegen Teams aus dem Tabellenkeller ist für den Favoriten ein frühes Goal immer von Vorteil. Dieses glückte den von Beginn an dominant auftretenden Bruckern bereits in Spielminute vier, als Stephan Meinzer zum 0:1 abdrückte. Weil Meinzer (11.) und Thomas Wildhölzl (13., 37.) im weiteren Verlauf jeweils einen Doppelpack schnürten, war der Drops im Hinterglemmer Waldstadion früh gelutscht. Bitter für das im Vorfeld schon personell angeschlagene Tabellenschlusslicht: Johannes Deutinger (Knöchel) verletzte sich beim Aufwärmen, Keeper Stefan Dankl (Knie) nach zwanzig gespielten Minuten. Lediglich zwei Kicker auf der Ersatzbank habend, war das Wechselkontingent der Platzherren somit frühzeitig erschöpft.

Schlusslicht geriet unter die Räder

In Durchgang zwei schlitterten die Saalbach-Hinterglemmer in ein historisches Heimdebakel. Während die Glemmtaler gänzlich zerfielen, zeigten sich die Gäste gnadenlos. Meinzer (51.), Wildhölzl (52.) und der eingewechselte Patrick Schattauer (58., 68., 80.) machten ihre Hattricks perfekt, Top-Goalgetter Fabrice Maahs (47., 77.) netzte doppelt, Marc Niederegger (55.), Trainersohn Marvin Deussen (72.) und Michael Katschthaler (87.) trafen je einmal. Am Ende hieß es: 0:14. Bruck liebäugelt weiter mit dem Titel und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Landesliga Süd. Derweil ist für Saalbach der Abstieg in die letzte Liga nur noch Formsache.

1. Klasse Süd: USC Raiffeisen Saalbach-Hinterglemm – SK Bruck, 0:14 (0:4)

87 Michael Katschthaler 0:14

80 Patrick Schattauer 0:13

77 Fabrice Maahs 0:12

72 Marvin Deussen 0:11

68 Patrick Schattauer 0:10

58 Patrick Schattauer 0:9

55 Marc Niederegger 0:8

52 Thomas Wildhölzl 0:7

51 Stephan Meinzer 0:6

47 Fabrice Maahs 0:5

37 Thomas Wildhölzl 0:4

13 Thomas Wildhölzl 0:3

11 Stephan Meinzer 0:2

4 Stephan Meinzer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.