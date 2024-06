Deckel druff! Bruck ist Meister und steigt in die 2. Landesliga Süd auf

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:08

Der SK Bruck hat im Titelkampf der 1. Klasse Süd gleich seinen ersten Matchball verwertet. Die Deussen-Männer ließen in der heimischen Schlossbadarena nichts anbrennen und besiegten den UFC Radstadt klar mit 6:1. Als frischgebackener Champion kehren die Brucker nach 36 langen Jahren wieder in die 2. Landesliga Süd zurück.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Radstadt für Liga-Primus kein Stolperstein

Um das Meisterstück in der 1. Klasse Süd endgültig unter Dach und Fach zu bringen, hatte Bruck ein allerletzter Sieg gefehlt. Und diesen holte der Spitzenreiter heute daheim gegen Radstadt in beeindruckender Manier. Nachdem Liga-Toptorjäger Fabrice Maahs kurz vor dem Pausenpfiff für das erlösende 1:0 gesorgt hatte (42.), ließen die Kicker von Übungsleiter Uwe Deussen nach dem Seitenwechsel so richtig die Sau raus. Dank der Volltreffer von Christian Walch (53.), Thomas Wildhölzl (56., 61.), Marc Niederegger (60.) und Stephan Meinzer (69.) war der Drops im Handumdrehen gelutscht. Während die Brucker im Finish ein meisterliches Schaulaufen veranstalteten, markierte Radstadts Marco Moises (88.) mit dem Ehrentreffer gleichzeitig den 6:1-Endstand. Kurzer Arbeitstag: Gäste-Joker Christoph Gotthardt wurde in Minute 82 aufs Grün geschickt, nur um fünf Minuten später Gelb und sieben Minuten danach die Ampelkarte zu kassieren.

Bruck ist wieder Landesligist

Fünf Jahre nach dem Meistertitel in der 2. Klasse Süd/West kürte sich der SK Bruck nun eine Etage oberhalb zum großen Champion. Fix: Nach 36 Jahren wird die Schlossbadarena in Bälde wieder Austragungsort für Landesliga-Fussball sein. Teil der 2. Landesliga Süd waren die Grün-Weißen zuletzt in der Saison 1987/88. Nach dem damaligen Abstieg hielten sich die Brucker stets in den letzten beiden Leistungsklassen auf.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.