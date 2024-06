Bei Kuljic-Debüt: Wernets Freistoß-Fackel erlöst ganz Saalbach

Details Samstag, 08. Juni 2024 10:40

Dem USC Saalbach-Hinterglemm ist just zum Saisonkehraus der allererste Saisonsieg geglückt. Nach 25 sieglosen Partien am Stück - darunter sage und schreibe 24 Niederlagen - setzte sich der Tabellennachzügler auswärts bei der FC Pinzgau Saalfelden 1b mit 1:0 durch. Den Goldtreffer erzielte Christoph Wernet per Freistoß. Ex-Profi Sanel Kuljic feierte sein Debüt.

Foto: USC Saalbach-Hinterglemm

Saalbacher beendeten Durststrecke

"Nach einer beinharten Saison haben wir uns, denke ich, mit Anstand aus der Liga verabschiedet", sagt Saalbach-Spielertrainer Maximilian Winkler, der mit dem Fixabsteiger in der Nachtragspartie am Mittwoch schon am ersten Saisondreier geschnüffelt hatte, ihn am allerletzten Spieltag in Saalfelden nun tatsächlich feiern durfte. "Gegen Großarl waren wir die bessere Mannschaft mit den besseren Chancen. Da hat einzig das Ergebnis nicht gestimmt. Schön, dass er uns im Saisonfinale doch noch gelungen ist."

"Bin unheimlich stolz auf die Buben"

Auswärts bei der Saalfeldener 1b stand den Glemmtalern zunächst Glücksgöttin Fortuna zur Seite. Erst klatschte ein 40-Meter-Versuch an die Oberkante der Latte (25.), kurz vor dem Pausentee nagelten die Platzherren noch einen Elfer an die Stange (43.). "Die Partie war generell auf der chancenarmen Seite. Ich weiß nicht, ob wir da noch einmal zurückgekommen wären", schnaufte auch Winkler nach dem verballerten Penalty tief durch. Eine Chancenflut bekamen die knapp 50 Zuseher im zweiten Durchgang weiterhin nicht serviert. Nichtsdestotrotz brach im Lager der Gäste in Minute 68 großer Jubel aus, als Christoph Wernet bei einem 25-Meter-Freistoß nicht lange fackelte und die Kirsche mit Schmackes unter die Latte schweißte. Weil die Winkler-Crew bis zum Schluss gut verteidigte und Schlussmann Sørensen (zurück nach Karrierepause) einen hochkonzentrierten Eindruck hinterließ, wurde der knappe Vorsprung letztendlich recht souverän über den Zielstrich geschaukelt. "Wir als Mannschaft haben in dieser Spielzeit viel einstecken müssen. Mit dem Sieg fällt ein großer Felsbrocken ab. Ich bin unheimlich stolz auf die Buben", sagt Winkler.

Mit Kuljic kam der Erfolg zurück

Maßgeblich daran beteiligt: Ex-Nationalteamspieler Sanel Kuljic, der zum ersten Mal für die Saalbach-Hinterglemmer auflief. "Allein seine Präsenz am Platz ist Gold wert. Wir sind so froh, dass wir ihn in unserem Team haben. Ein klasse Typ und ein klasse Fußballer", schwärmt Winkler, der sich mit seinen Schützlingen nun in Richtung 2. Klasse Süd vertschüsst. Mit lediglich vier Saisonpünktchen sauste man dann doch meilenweit am Klassenerhalt vorbei. Ob St. Martin/L. als Vorletzter mitgeht, entscheidet das Relegationsspiel am kommenden Mittwoch. Nur wenn Maria Alm gewinnt, bleiben die Radinger-Jungs in der Liga.

