Vizemeister Lenzing will auf den Ligathron

Die schnieke Bilanz von 19 vollen Erfolge, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen reichte für den SK Lenzing in der 1. Klasse Süd "nur" zu Platz zwei. Nachdem man zum zweiten Mal hintereinander eine Spielzeit als Vizemeister abgeschlossen hat, soll jetzt endlich das Meisterstück her. Weil alle Stammkräfte verlängerten und der ohnehin schon starke Kader weiter an Qualität gewonnen hat, ist die Margesin-Truppe heuer wohl der heißeste Titelkandidat.

Nur Bruck toppte bärenstarkes Lenzing

"Wir sind grundsätzlich total zufrieden. Mit 62 Punkten am Konto darf man nicht jammern", blickt Sektionsleiter Philipp Hainzer auf eine erfreuliche Spielzeit zurück. Eine Spielzeit, in der man am Ende nur den Brucker Überfliegern den Vortritt lassen musste. "Denen kann man nur gratulieren. Ungeschlagen durch eine Saison zu gehen, ist echt beachtlich", zieht auch Hainzer den Hut. Doch wie sich eine längere Ungeschlagen-Serie anfühlt, wissen die Schützlinge von Übungsleiter Florian Margesin nur zu gut. Vor allem nach dem Trainerwechsel (Margesin ersetzte Zeiller nach der achten Runde) performte der SKL richtig stark und blieb im weiteren Saisonverlauf als beste Rückrundenmannschaft ohne weitere Niederlage. Der Knackpunkt im Titelrennen war laut Hainzer das direkte Duell mit dem späteren Maestro. In der proppenvollen Brucker Schlossbadarena trennten sich die Spitzenteams mit einem 1:1-Unentschieden. "Das hätten wir gewinnen müssen, dann wären wir an Bruck vorbeigezogen", verpassten Hainzer und seine Lenzinger im Liga-Hit den Sprung auf Platz eins. Weil Bruck fortan kaum Federn mehr ließ, musste sich Lenzing mit dem Vizemeistertitel begnügen.

Meistertitel großes Ziel

Apropos Vizemeistertitel: Den gab's für die Lenzinger zum zweiten Mal en suite. Ein Jahr zuvor hatte man die Saison hinter Mittersill beendet. Nach zwei zweiten Plätzen hintereinander will man nun endlich das Championat nach Lenzing holen. "Wenn du zweimal hintereinander Vizemeister wirst, wär's unglaubwürdig, wenn der Meistertitel nicht das Ziel wäre. Darauf arbeiten wir auch hin", sagt Hainzer. Wichtig: Die Stammspieler bleiben, punktuell konnte man sich in der Sommerpause gar verstärken. "Entscheidend wird sein, was wir aus unserem Potenzial machen", betont Hainzer, der Annaberg, Hollersbach und mit Abstrichen auch die Zeller als potentielle Meisterkandidaten nennt.

"Interessanter" Pflichtspielauftakt

Am kommenden Freitag steht für die Truppe von Coach Florian Margesin das erste Testspiel an. Da wartet mit Landesligist Mühlbach/Pzg. gleich ein rassiger Gegner. Eine Woche später steigt das Cup-Duell auswärts in Taxenbach. "Das wird sicherlich interessant, zumal Taxenbach nach einem Jahr Auszeit wieder dabei ist", so Hainzer. Bei einem Weiterkommen würde Lenzing entweder auf Piesendorf oder Bruck treffen. Nicht weniger interessant ist die Liga-Startphase: Annaberg daheim, Zell auswärts und Flachau daheim.

Sommertransfers 2024

Zugänge: Mario Nikolic (FC Pinzgau 1b), Lovrijan Piljanovic (Zell am See), Zsolt Takacs, Peter Takacs (beide Ungarn)

Abgänge: Bastian Lager (Bruck), Bence Bugovics (Ungarn, Studium), Ermin Mujanic (Maishofen)

