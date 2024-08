Radstadt beendet Saisonstart-Fluch - Moises trifft fünf (!) Mal

Details Samstag, 03. August 2024 15:48

Der UFC Radstadt, der in den letzten sechs Saisonen in der allerersten Runde jeweils ohne Sieg geblieben war, hat zum Saisonauftakt den USC Mariapfarr mit einem 5:2 aus der Ennsfieldroad geschossen. Alle heimischen Treffer gingen auf das Konto von Sturmtank Marco Moises. Kumpane Lukas Scharfetter geigte mehrmals als Vorlagengeber auf.

Foto: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus (ARCHIVBILD)

"Ein Gmurks" - Radstädter egalisierten zweimaligen Rückstand

Der UFC Radstadt hatte in der jüngsten Vergangenheit mit einem Fluch zu kämpfen. Seit der Saison 2017/18 (4:1 gegen Leogang) konnten die Radstädter Kicker den Ligaauftakt nicht mehr gewinnen. "Gerade deshalb haben wir etwas Druck gehabt", verrät Radstadt-Coach Andreas Wallner. Und zunächst schien es, als würde die Unserie an der heimischen Ennsfieldroad ihre Fortsetzung finden. In Minute 6 brachte nämlich Daniel Thanner die Gäste aus dem Lungau voran. Nachdem Marco Moises der zwischenzeitliche Ausgleich geglückt war (21.) und Jakob Lerchner seine Mariapfarrer neuerlich in Führung geschossen hatte (30.), drückte Moises vom Elferpunkt zum Pausen-2:2 ab (43.). "Die erste Halbzeit war aus unserer Sicht ein Gmurks. Mariapfarr hat aus zwei Chancen zwei Tore gemacht. Da haben wir uns etwas patschert angestellt", resümiert Wallner.

Fünferpacker Moises traf nach Belieben

Die zweite Halbzeit sollte schließlich mehr nach dem Geschmack der Ennspongauer laufen. Vom Wiederanpfiff bis zum Schlusspfiff bat ein Duo zur Two-Men-Show: Marco Moises und Lukas Scharfetter. Erstgenannter markierte mit seinen Tagestreffern drei, vier und fünf den 5:2-Endstand, Zweitgenannter hatte dabei entscheidend seine Füße im Spiel. "Ich glaube, dass Luki an vier Moises-Toren beteiligt war", sagt Wallner, der den ersten Radstädter Auftaktsieg seit sieben Jahren bejubelt. "Es war kein überragendes Spiel von uns, aber mit Sicherheit ein Schritt in die richtige Richtung." Am nächsten Wochenende wollen die Wallner-Buben daheim gegen Großarl nachlegen. Mariapfarr muss gegen Rauris ran.

